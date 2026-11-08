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Studenti Fakulteta organizacionih nauka (FON) oglasili su se povodom aktuelnog stanja u srpskom sportu, uputivši apel sportskim organizacijama, institucijama i pojedincima da poštuju zakone i vode računa o integritetu sporta u periodu velikih društvenih i političkih promena u Srbiji.

Njihovo saopštenje dolazi nakon pobede studentske liste na izborima održanim 25. oktobra, u trenutku kada Srbiju čeka promenama političkog sistema i budućeg funkcionisanju institucija.

Studenti su posebno ukazali na problem politizacije sporta, navodeći da je odlazeća vlast tokom poslednje decenije koristila sportske organizacije za ostvarivanje političkih interesa i obračune sa neistomišljenicima.

Istakli su da sport mora biti jedan od temelja razvoja društva, prostor koji povezuje ljude i promoviše univerzalne vrednosti, a ne politički plen pojedinaca i sredstvo za ostvarivanje ličnih interesa.

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Povodom aktuelnog stanja u srpskom sportu, kao i nadolazećih izbora u svetu sporta, smatramo neophodnim da se obratimo javnosti i uputimo apel svim odgovornim sportskim organizacijama i pojedincima.

Javnost molimo za strpljenje vezano za sve sportske teme, dok sportske radnike i institucije upozoravamo da u ovom prelaznom periodu posebnu pažnju posvete zakonitosti svog postupanja i da sve odluke donesu u skladu sa važećim zakonskim propisima, vodeći računa o očuvanju integriteta, stabilnosti i budućnosti srpskog sporta.

Naime, svedoci smo da je tokom poslednje decenije odlazeća vlast politizovala sport i koristila ga za ostvarivanje političkih interesa i obračune sa neistomišljenicima, što je nedopustivo.

Sport mora predstavljati jedan od temelja razvoja društva, biti prostor koji povezuje ljude i promoviše univerzalne vrednosti, a ne politički plen pojedinaca i sredstvo za ostvarivanje njihovih ličnih interesa.

Pažljivo ćemo pratiti i analizirati sva dešavanja u sportu, uključujući odluke i postupke sportskih organizacija, kao i njihovih odgovornih lica.

Još jednom pozivamo na odgovornost i poštovanje zakona. Svako ko pokuša da zloupotrebi sport ili sportske organizacije na bilo koji način snosiće odgovornost u skladu sa zakonom - navodi se u saopštenju.

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