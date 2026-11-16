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Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na pragu baraža za opstanak u A diviziji Lige nacija - ne zahvaljujući sopstvenim dobrim igrama, već pukom srećom i lošim rezultatima drugih selekcija.

Ukoliko izbegnu ubedljiv poraz u Grčkoj, Orlovi će imati priliku da kroz doigravanje sačuvaju mesto u eliti.

Kao predstavnik A divizije, Srbija će imati status povlašćene ekipe, što znači da će joj protivnik biti jedna od četiri drugoplasirane reprezentacije iz B divizije.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Uoči raspleta u B diviziji, većina potencijalnih rivala se polako nazire:

Bosna i Hercegovina kao siguran učesnik baraža

Jedina selekcija koja je već zacementirala drugu poziciju jeste Bosna i Hercegovina, pa postoji realna mogućnost da je žreb dovede u Beograd. Izabranici Sergeja Barbareza ispustili su priliku za direktan plasman u viši rang nakon poraza od Švedske u Stokholmu.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Iako je BiH u velikom naletu i stigla je do eliminacione faze Mundijala 2026. godine, uz znatno bolju atmosferu oko nacionalnog tima, protiv Srbije svakako ne bi imala ulogu favorita. Eventualni dvomeč ovih selekcija doneo bi ogroman naboj, s obzirom na istoriju iz kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2006. godine. Tada je u Sarajevu bilo 0:0, dok je u Beogradu Mateja Kežman doneo direktan plasman Srbiji i Crnoj Gori na Mundijal.

Slovenija na korak od drugog mesta

U grupi 1 B divizije, poziciji broj dva najbliža je Slovenija, koja se nalazi odmah iza neprikosnovene Švajcarske. Slovenci imaju osam bodova i pobedom protiv Makedonije sami bi rešili sve dileme. Čak i u slučaju kiksa, teško je očekivati da Škotska može do trijumfa na gostovanju u Švajcarskoj.

Direktan okršaj Mađarske i Severne Irske

Jedan od potencijalnih protivnika Srbije doći će iz duela Severne Irske i Mađarske. Ove dve reprezentacije u Budimpešti u direktnom okršaju odlučuju o pobedniku grupe. Blaga rezultatska prednost je na strani Severne Irske, kojoj odgovara i nerešen ishod, dok su Mađari favoriti na domaćem terenu.

Rasplet u grupi 3 i UEFA ograničenja

Na drugoj poziciji grupe 3 trenutno se nalazi selekcija takozvanog Kosova, ali bi u slučaju takvog ishoda UEFA reagovala i automatski razdvojila ove dve ekipe na žrebu. Selekcija lažne i samoproklamovane države gostuje Republici Irskoj, kojoj bi pobeda donela skok na drugo mesto i gurnula je u baraž.

Potencijalni rivali Srbije u baražu:

Bosna i Hercegovina

Severna Irska ili Mađarska

Slovenija ili Škotska

Republika Irska

Koga biste vi voleli da vidite kao protivnika Srbije u eventualnom baražu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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