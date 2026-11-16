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Zlatan Ibrahimović nikada nije zazirao od kontroverznih izjava, niti je pokušavao da ublaži svoje stavove kako bi se dopao drugima.

Njegove reči često su odjekivale mnogo dalje od fudbalskih terena, a o temama koje mnogi izbegavaju da komentarišu govorio je bez imalo zadrške. Ipak, malo koja njegova ispovest privukla je toliku pažnju kao ona o veri, Bogu i porodičnoj tragediji koja je zauvek promenila njegov pogled na život.

Ibrahimović je odrastao u porodici u kojoj su se susretale različite religije - majka Jurka je katolikinja, dok je otac Šefik musliman. Ipak, Zlatan je još pre nekoliko godina jasno poručio da se ne smatra vernikom i da je njegovo životno uverenje nešto sasvim drugačije.

U intervjuu za italijanski list "Korijere dela Sera" 2021. godine, na pitanje da li veruje u Boga, odgovorio je kratko i bez okolišanja:

"Ne. Verujem samo u sebe."

1/29 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: Anthony Oliveira / imago stock&people / Profimedia, MARCEL ANTONISSE / AFP / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Nije se zaustavio na tome. Objasnio je da ne veruje ni u zagrobni život i da smatra da se sve završava smrću.

"Ne. Život je ovo. Kada umreš, mrtav si. Ne znam čak ni da li želim sahranu ili grob, mesto na kojem bi patili ljudi koji su me voleli", rekao je tada Zlatan.

Otkrio je i da nije sujeveran, kao i da ne voli kada mu ljudi požele sreću, jer smatra da sam odlučuje o svojoj sudbini.

Smrt brata promenila mu je pogled na veru

O svojoj porodici i odnosu prema religiji govorio je i u intervjuu za "Atletik" u avgustu 2024. godine. Tada je otkrio da je smrt njegovog brata Sapka, koji je preminuo od leukemije 2014, ostavila dubok trag na njega i dodatno učvrstila njegov stav.

Na pitanje da li je religiozan, s obzirom na to da potiče iz porodice različitih veroispovesti, Ibrahimović je odgovorio da veruje u poštovanje. Potom je ispričao šta mu je najteže padalo dok se njegov brat borio sa teškom bolešću.

"Daću ti savršen primer. Kada je moj brat Sapko preminuo, imao je leukemiju. Gde je bio Bog da mu pomogne? Svakog dana se zahvaljujete Bogu, molite se Bogu. Gde je taj Bog bio tada? U mom svetu, ja sam svoj Bog. To je ono u šta ja verujem i to je deo mog razmišljanja", poručio je Zlatan.

Njegove reči izazvale su veliku pažnju, posebno zbog otvorenog načina na koji je govorio o jednom od najtežih trenutaka u svom životu.

"Ja sam miks Balkana i Švedske"

Ibrahimović je u više navrata govorio i o svom poreklu. Iako se oseća kao Šveđanin i godinama je nosio dres reprezentacije te zemlje, nikada nije skrivao balkanske korene.

"Osećam se kao Šveđanin, ali sam miks - majka je Hrvatica katolikinja, a otac Bosanac musliman. A ceo život sam u Italiji", govorio je Zlatan.

Njegove reči svojevremeno su izazvale reakciju njegovog oca Šefika, koji se nije složio sa načinom na koji je sin opisao svoje poreklo.

Zlatan je, međutim, i ranije isticao koliko mu je važno da se prema ljudima odnosi s poštovanjem, bez obzira na njihovu veru ili poreklo. Ipak, kada je reč o njegovom ličnom odnosu prema Bogu, legendarni fudbaler nije ostavljao mnogo prostora za dilemu - njegova iskustva oblikovala su stav koji nikada nije pokušavao da sakrije.