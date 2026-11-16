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Pobedonosni gol postigao je Aki Samuelsen u 24. minutu.

To je prva pobeda Farskih Ostrva u grupi, posle pet uzastopnih remija, a ekipa je druga na tabeli sa osam bodova.

Reprezentacija Slovačke je u prošlom kolu obezbedila direktan plasman u Ligu nacija B, a danas je u Astani odigrala nerešeno 2:2 protiv Kazahstana.

Kazahstan je poveo golom Islama Česnokova u 29. minutu, a izjednačio je Robert Boženik u 56. minutu.

Novu prednost domaćima obezbedio je Jan Vorogovskij u 65. minutu, a konačan rezultat postavio je Adrijan Kapralik u petom minutu nadoknade vremena.

Slovačka ima 12 bodova na prvom mestu na tabeli, Farska Ostrva osam, Moldavija ima sedam, a poslednji je Kazahstan sa tri boda.