Fudbalska reprezentacija Farskih Ostrva plasirala se u baraž za plasman u viši rang, Ligu nacija B, pošto je u Toršavnu pobedila Moldaviju 1:0, u utakmici Grupe 3 u Ligi nacija C.
LIGA NACIJA
ISTORIJSKI USPEH RIBARA: Fudbaleri Farskih Ostrva u baražu za plasman u Ligu nacija B
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Pobedonosni gol postigao je Aki Samuelsen u 24. minutu.
To je prva pobeda Farskih Ostrva u grupi, posle pet uzastopnih remija, a ekipa je druga na tabeli sa osam bodova.
Reprezentacija Slovačke je u prošlom kolu obezbedila direktan plasman u Ligu nacija B, a danas je u Astani odigrala nerešeno 2:2 protiv Kazahstana.
Kazahstan je poveo golom Islama Česnokova u 29. minutu, a izjednačio je Robert Boženik u 56. minutu.
Novu prednost domaćima obezbedio je Jan Vorogovskij u 65. minutu, a konačan rezultat postavio je Adrijan Kapralik u petom minutu nadoknade vremena.
Slovačka ima 12 bodova na prvom mestu na tabeli, Farska Ostrva osam, Moldavija ima sedam, a poslednji je Kazahstan sa tri boda.
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