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Mile Svilar važi za jednog od najtalentovanijih golmana svoje generacije, ali je njegova reprezentativna priča krenula potpuno drugačijim putem od očekivanog.

Mile Svilar danas brani za Romu, važi za jednog od najboljih golmana italijanskog prvenstva, ali je i dalje van reprezentativnog fudbala. A sada je u velikom intervjuu za italijanske medije prvi put otvorenije govorio o tome kako se osećao dok je gledao Svetsko prvenstvo.

Posebno je odjeknuo deo razgovora u kojem je novinar konstatovao da je Svilar jedan od najboljih golmana na svetu koji ne brane za reprezentaciju. Usledilo je pitanje da li razmišlja o tome, a odgovor golmana Rome otkrio je da mu takva situacija ipak nije potpuno svejedna.

"Da, možda je to bio prvi trenutak kada sam pomislio: "Mogao sam da budem tamo, mogao sam da doživim neke drugačije, nove osećaje." Prvi put sam tokom leta govorio sebi: „Ja sam ovde na odmoru, a ima toliko igrača protiv kojih sam igrao koji i dalje rade ono što najviše volimo." To mi je malo smetalo. Ali, u redu je, ne mogu da kažem mnogo više od toga" priznao je Svilar.

Njegove reči ponovo su otvorile jednu od najneobičnijih priča u novijoj istoriji srpskog fudbala. Golman koji je prošao sve mlađe selekcije Belgije, a zatim prihvatio poziv Srbije, danas ne može da brani ni za jednu od te dve reprezentacije!

1/10 Vidi galeriju Mile Svilar Foto: EPA-EFE/ETTORE FERRARI, BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov / imago sportfotodienst / Profimedia, Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Svilar je rođen u Antverpenu, u Belgiji, gde je i odrastao. Njegov otac Ratko, nekadašnji golman i reprezentativac Jugoslavije, poreklom je iz Srbije, a Mile je u porodičnom domu odmalena govorio srpski.

Prošao je mlađe reprezentativne selekcije Belgije, od U16 do U21, ali je 2021. prihvatio poziv tadašnjeg selektora Srbije. Za seniorski tim debitovao je 1. septembra 2021. u prijateljskoj utakmici protiv Katara, kada je na terenu proveo 44 minuta.

Međutim, posle tog nastupa situacija se zakomplikovala. Svilar nije bio zadovoljan statusom koji je imao u reprezentaciji Srbije, pa je 2024. odlučio da se ne odazove pozivu selektora Dragana Stojkovića Piksija i pokušao je da se vrati pod zastavu Belgije.

Tada je usledio hladan tuš! Fudbalski savez Belgije proverio je mogućnost promene sportskog državljanstva, ali je FIFA odbila takvu opciju. Problem je bio u tome što je Svilar u trenutku nastupa za Srbiju već imao 22 godine, dok pravila za promenu reprezentacije zahtevaju da igrač u vreme poslednjeg nastupa za prethodnu selekciju nije imao više od 21 godine.

Tako je golman Rome ostao u neobičnoj situaciji - ne može da nastupa za Belgiju, a za Srbiju više ne želi.

"Čitavo detinjstvo smo pričali srpski"

U istom intervjuu Svilar je govorio i o svom poreklu, odrastanju u Belgiji i porodici. Otkrio je da u detinjstvu uopšte nije govorio flamanski, već isključivo srpski jezik koji se koristio u njegovom domu.

"Da. Nisam govorio flamanski, ništa. Samo srpski koji smo pričali kod kuće", rekao je Svilar.

Govorio je i o ocu Ratku, koji mu je bio najveći fudbalski uzor, ali i čovek koji ga je često kritikovao kada ne bi dobro branio. Istakao je da mu je otac uvek govorio iskreno, čak i kada mu to nije bilo lako da čuje.

Zablistao u Rimu

Svilarev put do vrha nije bio jednostavan. Iz Anderlehta je kao veoma mlad otišao u Benfiku, gde je godinama čekao pravu priliku. Priznao je da je možda pogrešio što je napustio klub koji ga je odgajio, jer je upravo tamo imao odlične uslove za razvoj.

U Lisabonu je dugo bio u drugom planu, a potom je stigao u Romu, gde je takođe morao da čeka. Prekretnica je došla kada mu je Danijele De Rosi ukazao poverenje i dao priliku da postane prvi golman.

Danas je Svilar jedan od najvažnijih igrača rimskog kluba, a njegove odbrane donose mu sve veće priznanje u Italiji.

Ipak, dok na klupskom nivou gradi karijeru, pitanje reprezentacije ostaje otvoreno samo u jednom pravcu - Srbija je jedina selekcija za koju, prema pravilima FIFA, može da nastupa.

Tako je Svilar ostao u neobičnom reprezentativnom vakuumu – želeo je da brani za Belgiju, zemlju u kojoj je rođen i fudbalski odrastao, ali mu FIFA pravila to nisu dozvolila zbog nastupa za Srbiju. Ironija je još veća što "Orlovi“ nisu izborili plasman na Mundijal, dok su Belgijanci bili na najvećoj svetskoj sceni. Umesto da se bori za mesto među stativama na turniru, golman Rome leto je proveo na odmoru, gledajući kako igraju fudbaleri protiv kojih se nekada nadmetao. I prvi put je, kako priznaje, ozbiljno pomislio na ono što je mogao da doživi - ali nije.