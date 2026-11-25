Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na meču između ekipa Galaktik Paolini i Atletik Partana, fudbaler domaćeg tima dobio je crveni karton nakon što je tokom prekida igre šutnuo protivničkog igrača.

Umesto da se pomiri sa odlukom sudije, otišao je u svlačionicu, a potom se vratio sa nožem.

Pretio i napao

Prema navodima gostujućeg kluba, pretio je protivničkim fudbalerima, treneru i članovima rukovodstva, a jednog od predstavnika ekipe navodno je uhvatio za vrat.

Sudija je odmah prekinuo utakmicu, a na lice mesta pozvana je policija. Srećom, niko nije povređen.

Incident je izazvao oštre reakcije u Italiji, a predsednik regionalnog fudbalskog saveza Sandro Morgana zatražio je ozbiljne sankcije za odgovornog fudbalera.

Bonus video: