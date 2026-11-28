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Mađarska je povukla ozbiljan potez u pokušaju da sport oslobodi političkog uticaja. Parlament te zemlje usvojio je zakon kojim se političarima i visokim državnim funkcionerima zabranjuje da budu na čelu nacionalnih sportskih saveza i velikih klubova, ali i da učestvuju u radu njihovih upravnih organa.

Za novi propis glasalo je 140 poslanika, protiv je bilo 49, dok uzdržanih nije bilo. Posebnu težinu zakonu daje odredba prema kojoj zabrana neće važiti samo dok neko obavlja političku ili državnu funkciju, već će ostati na snazi još četiri godine nakon njenog napuštanja.

Dakle, eventualna ostavka na ministarsko mesto, poslaničku funkciju ili neku drugu važnu državnu poziciju neće omogućiti političaru da već sutradan preuzme rukovođenje sportskim kolektivom.

Zabrana se odnosi na ministre, poslanike mađarskog i Evropskog parlamenta, državne sekretare i njihove zamenike, rukovodioce političkih stranaka, vladine poverenike, predsednike regionalnih skupština, kao i čelnike kompanija u većinskom državnom vlasništvu.

Oni neće moći da budu predsednici, potpredsednici niti članovi upravnih organa nacionalnih sportskih saveza i klubova koji imaju više od 500 registrovanih sportista. Propis obuhvata i sportska preduzeća, škole, fondacije koje se bave razvojem mladih kategorija, kao i kompanije koje su osnovali klubovi i savezi.

Najveći klubovi na udaru, promene i u Ferencvarošu

Novi zakon, koji je u mađarskoj javnosti već dobio naziv „Leks Kubatov“, mogao bi da izazove ozbiljne promene u rukovodstvima nekih od najpoznatijih sportskih organizacija u zemlji.

Najzvučniji primer je Ferencvaroš, čiji je predsednik Gabor Kubatov visoki funkcioner stranke Fides i nekadašnji poslanik. Promene bi mogle da zahvate i MTK, na čijem je čelu Tamaš Dojč, poslanik Evropskog parlamenta, kao i Honved, čiji je predsednik Peter Sijarto, nekadašnji šef mađarske diplomatije.

Određene promene očekuju se i u nacionalnim sportskim savezima, uključujući mačevalački i šahovski. Pojedini funkcioneri nisu čekali ni konačno usvajanje propisa. Tako je Gabor Šmit napustio mesto predsednika Kajakaškog i kanuističkog saveza Mađarske, na čijem je čelu proveo deset godina.

Ipak, zakon ne obuhvata sve sportske organizacije. Izuzetak su one sa posebnim javnopravnim statusom, među kojima je i Olimpijski komitet Mađarske.

Cilj je da politika više ne odlučuje o novcu u sportu

Ideja novog zakona najavljena je još u septembru, kada je premijer Mađarske Peter Mađar poručio da sport ne sme da bude prostor za političko zbrinjavanje funkcionera i ostvarivanje stranačkih interesa.

Državni sekretar za sport Atila Kalnoki-Kiš objasnio je da je namera da se napravi jasna granica između sporta i dnevne politike, ali i poveća transparentnost u raspodeli državnog novca.

Prema obrazloženju vlasti, političke veze više ne bi smele da budu presudne prilikom odlučivanja o tome koji klubovi i savezi dobijaju finansijsku pomoć, koliko novca im pripada i ko će upravljati njihovim sportskim sistemima.

Zakonom su predviđene i dodatne prepreke za osobe koje su rukovodile organizacijama u kojima su utvrđene ozbiljne nepravilnosti u korišćenju državnih subvencija. To se odnosi na slučajeve dostavljanja lažnih podataka prilikom konkurisanja za pomoć ili nenamenskog trošenja novca, zbog čega je država obustavila finansiranje ili raskinula ugovor.

Ova odredba ne odnosi se samo na političare, već na sve koji su bili odgovorni za takve nepravilnosti.

Kubatov traži reakciju predsednika države

Usvajanje zakona nije prošlo bez otpora. Prvi čovek Ferencvaroša Gabor Kubatov, koji je krajem oktobra dobio novi četvorogodišnji mandat, zatražio je od predsednika Mađarske Andraša Bake da ne potpiše propis i da ga prosledi Ustavnom sudu na ocenu ustavnosti.

Kubatov smatra da se na ovaj način narušava sloboda udruživanja i pravo članova sportskih organizacija da sami biraju svoje rukovodstvo.

Sa druge strane, vlada Petera Mađara insistira na tome da je oslobađanje sporta od političkog uticaja neophodno kako bi se obezbedili profesionalnije upravljanje i transparentnije finansiranje.

A u Srbiji? Političari decenijama na čelu klubova i saveza

Dok Mađarska zakonski pokušava da razdvoji politiku i sport, u Srbiji je situacija tradicionalno drugačija. Političari, ministri, narodni poslanici, državni sekretari i stranački funkcioneri decenijama zauzimaju važne pozicije u sportskim klubovima, nacionalnim savezima i krovnim sportskim organizacijama.

Takva praksa nije karakteristična samo za aktuelnu vlast. Od dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine, na čelnim pozicijama u sportu nalazio se veliki broj funkcionera SNS, ali i predstavnika koalicionih partnera, pre svega SPS i SDPS, kao i ljudi koji su sportske funkcije obavljali još u vreme prethodnih vlasti.

Međutim, politički uticaj na sport u Srbiji ima mnogo dužu istoriju. Bio je prisutan još u FNRJ, SFRJ, SRJ i državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, a nastavio se i nakon osamostaljenja Srbije.

Za razliku od Mađarske, gde je sada usvojen propis sa četvorogodišnjim periodom zabrane nakon odlaska sa državne funkcije, u Srbiji takvo sistemsko zakonsko razdvajanje politike i rukovođenja sportskim organizacijama nije uvedeno.