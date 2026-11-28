Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su u Sevilji domaći Betis 1:0, u utakmici 14. kola španskog prvenstva.
Fudbal
BETIS DOŽIVEO HLADAN TUŠ: Rajo odneo ceo plen iz Sevilje
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Jedini gol postigao je Horhe de Frutos u 72. minutu.
Rajo Valjekano je prekinuo niz od dva poraza i posle četvrte pobede u ligi zauzima 13. mesto sa 15 bodova.
Betis je u poslednje dve utakmice bez pobede i ima 27 bodova na četvrtom mestu.
U sledećem kolu Rajo Valjekano će dočekati Levante, a Betis će u Madridu igrati protiv Atletika.
(Beta)
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