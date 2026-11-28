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Beceki je vodio od početka do kraja i pobedio je rezultatom 18:01,139 minuta.

Italijanski vozač preuzeo je drugo mesto u generalnom plasmanu sa 406 bodova i ima bod prednosti u odnosu na timskog kolegu Horhea Martina, koji je zauzeo drugo mesto.

Martin je imao 2,924 sekunde zaostatka i to je prvi put da je Aprilija ostvarila dvostruku pobedu u sprintu. Vozač ekipe KTM Enea Bastijanini zauzeo je treće mesto sa 3,759 sekundi zaostatka.

Osmostrukom svetskom šampionu Marku Markesu iz Dukatija se uoči početka trke zapalio motocikl. On je startovao sa drugog mesta, ali je posle kazne na kraju zauzeo 13. poziciju. Čuveni španski vozač će u Valensiji voziti poslednju trku u karijeri.

Beceki je ranije danas osvojio pol-poziciju za trku koja se vozi u nedelju od 14.00 časova.

(Beta)