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Mark Markez jedan je od najuspešnijih i najkontroverznijih motociklista u istoriji Moto GP. Poznat je po agresivnom stilu vožnje, neverovatnim spasavanjima od padova i velikom rivalstvu sa Valentinom Rosijem.



U petak 27. novembra Mark Markez objavio je da završava profesionalnu motociklističku karijeru!

Mark Markez pozdravlja publiku na VN Valensije Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brat čuvao tajnu

Odlučio je Španac Mark Markez da ode u penziju sa 33 godine, i to u trenutku kada je ponovo na samom vrhu, nakon osvajanja osme titule u Moto GP klasi, ukupno desete u karijeri. U nedelju, na Velikoj nagradi Valensije trebalo bi da vozi svoju poslednju trku.



Odluka je šokirala motociklistički svet, jer je Markez imao ugovor sa Dukatijem i za 2027. i 2028. godinu. Očekivalo se da će nastaviti da se takmiči, ali je odlučio da svira kraj. Španac je objasnio da je odluku doneo nakon VN Japana u Motegiju, pre nego što je znao da li će osvojiti titulu. Jedini čovek koji je znao za njegovu odluku, bio je njegov mlađi brat Aleks Markez.

Mark Markez na Dukatiju na treningu za VN Valensije Foto: Fabio Averna / Zuma Press / Profimedia

Narušeno zdravlje

Španac je rekao da je tokom 2026. njegovo fizičko stanje postalo veoma teško. Nakon povrede ramena i dodatne operacije, osećao je sve veću slabost ruke, a pojavljivali su se i problemi sa dvostrukim vidom.

- Stigao sam u Moto GP na svoj način i otići ću na svoj način - poručio je Markez.

Dodao je da je tokom karijere uživao u motociklizmu, ali da je došao trenutak kada mora da razmišlja o svom zdravlju i životu posle takmičenja. Posebno je istakao da se nije plašio brzine niti motocikla, već povrede koja je i dalje bila prisutna i mogla da utiče na njegov privatni i profesionalni život.

1/7 Vidi galeriju Mark Markez Foto: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Četiri teške operacije

Markezova karijera zauvek je promenjena 19. jula 2020. godine, kada je na trci u Herezu doživeo težak pad. Tada je slomio desnu nadlaktičnu kost, a povratak na stazu samo nedelju dana kasnije pokazao se kao preuranjen. U narednim godinama prošao je kroz više operacija. Te 2022. podvrgnut je četvrtoj operaciji desne nadlaktice. Lekari su mu ponovo lomili kost i rotirali je kako bi poboljšali položaj i funkciju ruke.

Prvu titulu osvojio je 2010. u kategoriji do 125 kubika, da bi 2012. bio najbolji u višoj klasi, do 250 kubika. U najjačoj Moto GP klasi bio je šampion - 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025. i 2026, od toga šest sa Hondom i dve sa Dukatijem. Njegovih osam titula u Moto GP klasi izjednačilo ga je sa legendarnim Đakomom Agostinijem, a za jedan trofej pretekao je Valentina Rosija.

Mark Markez sa devojkom Hemom Pinto Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve je lakše uz voljenu ženu



Mark Markez rođen je 17. februara 1993. u Kerveri, u Kataloniji, u Španiji. Na motocikl je prvi put seo sa četiri godine. Njegovi roditelji su Julija Markez i Roser Alenta, a mlađi brat Aleks Markez takode je profesionalni motociklista i višestruki svetski šampion. U vezi je sa španskom influenserkom koja se zove Hema Pinto.

Njihova veza postala je javna 2023. godine, a zajedno žive u Madridu. Hema ga je pratila tokom njegovog povratka na vrh i bila uz njega u periodu kada se borio sa povredama i razmišljao o završetku karijere. Markez je govorio da mu je stabilnost u privatnom životu pomogla i na profesionalnom planu. U intervjuima je isticao da su veoma zaljubljeni, ali da ne žele da žure sa velikim životnim odlukama.

Mark Markez i Valentino Rosi, šampioni u Moto GP klasi Foto: Zehl Igor / ČTK / Profimedia

Rivalstvo sa Valentinom

Karijeru Marka Markeza obeležilo je rivalstvo sa Valentinom Rosijem. Njihov odnos postao je posebno napet tokom 2015, kada su se sukobili na trci u Sepangu. Taj incident izazvao je ogromne polemike i podelio navijače širom sveta. Valentino Rosi je tada bio jedan od najvećih šampiona u istoriji, a Markez mladi vozač koji je već osvojio više titula u kraljevskoj klasi.



Mark Markez nije otkrio šta će raditi kada ode u penziju. Izvesno je da neće nestati iz sveta motociklizma. On i njegov brat Aleks imaju zajedničku poslovnu agenciju "Vertical Management", koja se bavi upravljanjem pravima na imidž, komunikacijom, sponzorstvima i drugim poslovima sportista.