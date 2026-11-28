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Crvena zvezda već razmišlja o pojačanjima za zimski prelazni rok, a novo ime koje se pojavilo na radaru crveno-belih jeste rumunski reprezentativac Bogdan Rakovičan, prenosi portal "TRUmedia".

Promene u poslednjoj liniji šampiona Srbije sve su izvesnije, pošto bi Stefan Gudelj mogao da pređe u moskovski CSKA, dok je Franklin Tebo Učena interesantan Makabiju iz Tel Aviva.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Eventualnim prodajama dvojice defanzivaca Zvezda bi mogla da prihoduje oko šest miliona evra.

Kao potencijalna zamena pominje se 26-godišnji štoper poljskog Rakova, koji bi prema navodima rumunskih medija mogao da napusti klub za oko 1,5 miliona evra. Ipak, za sada nema zvanične ponude iz Ljutice Bogdana.

Rakovičan je ove sezone standardan u dresu poljskog kluba, za koji je odigrao 15 od 16 prvenstvenih utakmica i postigao dva gola. Sa Rakovom je osvojio prvenstvo, Kup i Superkup Poljske.

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