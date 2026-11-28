Fudbaleri Vojvodine pobedili su Radnik u Surdulici sa 2:1 u meču 17. kola Superlige Srbije.
Fudbal
LALE NE DAJU DRUGO MESTO: Vojvodina slomila Radnik i nastavila poteru za vrhom
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Nardin Mulahusejnović je doveo "lale" u vođstvo u 15. minutu. U 45+2. minutu Njegoš Petrović je imao najbolju moguću šansu da duplira prednost gostiju, ali nije iskoristio penal, pogodio je prečku.
Milan Kolarević je u 67. minutu dao drugi gol za Vojvodinu, a Miloš Spasić je u 89. minutu dao gol za Radnik i tako postavio konačan rezultat.
Vojvodina je druga na tabeli sa 38 bodova, Radnik sedmi sa 23.
U narednom kolu Radnik će u goste Mačvi, a Vojvodina sledećeg vikenda dočekuje Novi Pazar.
(Tanjug)
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