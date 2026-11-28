Treći teniser sveta pobedio je 32. na ATP listi posle 72 minuta.
Tenis
ALKARAZ RAZBIO FERIJA I ODVEO SVOJU REPREZENTACIJU U FINALE DEJVIS KUPA! Španija zakazala okršaj sa Italijom!
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Teniska reprezentacija Španije plasirala se danas u finale Dejvis kupa, pošto je u polufinalu u Bolonji pobedila Veliku Britaniju 2:0, a odlučujući poen doneo je Karlos Alkaras, pobedom protiv Artura Ferija 6:2, 6:1.
Alkaras je u prvom setu napravio dva brejka za vođstvo 5:1. Feri je u sedmom gemu vratio brejk, ali mu je Alkaras odmah u narednom gemu oduzeo servis i osvojio prvi set.
On je u drugom setu napravio dva brejka, u drugom i šestom gemu i posle prve meč lopte obezbedio je pobedu reprezentacije Španije.
Karlos Alkaraz, masters u Parizu 2026 Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
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Pre toga, prvi poen Španiji doeno je Rafael Hodar pobedom protiv Kamerona Norija 6:2, 7:5.
Španija će u nedelju od 15 časova u finalu igrati protiv trostrukog uzastopnog šampiona Italije.
Italija je u petak pobedila Češku 2:1.
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