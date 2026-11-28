Slušaj vest

U gradu vlada prava fudbalska euforija, interesovanje za ulaznice je ogromno i očekuje se da tribine stadiona budu ispunjene do poslednjeg mesta.

Ipak, s obzirom na to da je ovaj susret proglašen utakmicom visokog rizika, generalni sekretar Novog Pazara Fikret Međedović apelovao je na navijače da se uzdrže od bilo kakvih incidenata i da svom timu pruže podršku na sportski i fer način.

- Rivalstvo između klubova Novi Pazar i Crvena zvezda datira od samog ulaska Novog Pazara u Superligu, i nije ništa neobično da se utakmica visokog rizika igra u našem gradu. Nije nam prvi put da je organizujemo, ta utakmica iziskuje veliki broj redardskih službi, ljudi iz obezbeđenja, iz policije, Tužilaštva, Žandarmerije, i mislim da će ova utakmica gde se digla velika euforija, da protekne u najboljem redu.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Novi Pazar, Super liga Srbije 8.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Molim naše navijače, naše najbolje navijače, da ne dozvole i da ne nasedaju na provokacije, jer ipak, u dobrom smo ritmu, imamo dve pobede, i to nam jasno daje za pravo da se nadamo da možemo nešto da ostvarimo sutra povoljno za naš fudbalski klub. I ne dozvolimo da u narednom periodu naš stadion bude zaključan zbog bilo kakvog incidenta koji može da se desi na utakmici. Ne nasedajte na provokacije, pomozite našim igračima, budite dvanaesti igrač, i dođite sutra svi, da zajedno pobedimo - poručio je Međedović.