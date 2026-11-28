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Bio je to četvrti uzastopni prvenstveni neuspeh za Akron. Pozicija Srđana Blagojevića bila je uzdrmana i pre ovog kola, a posle nove loše partije pritisak na srpskog trenera je još veći.

Ekipa ne izgleda dobro u dosadašnjem delu sezone i trenutno zauzima pretposlednje, 15. mesto na tabeli sa svega 12 osvojenih bodova iz 16 odigranih utakmica.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Ni susret u Kazanju nije počeo dobro po goste. Domaćin je poveo već u 6. minutu pogotkom Ivua, a samo 11 minuta kasnije Babajev je duplirao prednost Rubina.

Pokušao je Blagojević izmenama u nastavku da razmrda ekipu i unese svežinu, priliku je dobio i Slobodan Tedić, ali promene na terenu nisu donele rezultat. Sve dileme oko pobednika rešio je Savedra pogotkom u 60. minutu za konačnih 3:0.