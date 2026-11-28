Fudbaleri Rubina iz Kazanja naneli su novi poraz ekipi Akrona, koju sa klupe predvodi Srđan Blagojević, slavivši ubedljivo sa 3:0 u okviru 16. kola ruskog prvenstva.
Fudbal
UH, OVO NIKAKO NE VALJA... Blagojević nikako ne uspeva da se "sastavi" u Rusiji - Akron doživeo još jedan težak poraz!
Slušaj vest
Bio je to četvrti uzastopni prvenstveni neuspeh za Akron. Pozicija Srđana Blagojevića bila je uzdrmana i pre ovog kola, a posle nove loše partije pritisak na srpskog trenera je još veći.
Ekipa ne izgleda dobro u dosadašnjem delu sezone i trenutno zauzima pretposlednje, 15. mesto na tabeli sa svega 12 osvojenih bodova iz 16 odigranih utakmica.
Srđan Blagojević Foto: Starsport
Vidi galeriju
Ni susret u Kazanju nije počeo dobro po goste. Domaćin je poveo već u 6. minutu pogotkom Ivua, a samo 11 minuta kasnije Babajev je duplirao prednost Rubina.
Pokušao je Blagojević izmenama u nastavku da razmrda ekipu i unese svežinu, priliku je dobio i Slobodan Tedić, ali promene na terenu nisu donele rezultat. Sve dileme oko pobednika rešio je Savedra pogotkom u 60. minutu za konačnih 3:0.
Reaguj
Komentariši