KAKVA KATASTROFA ČUVENOG VELIKANA! Klub koji je često mučio Crvenu zvezdu i Partizan ispao iz lige!
U poslednjem kolu prvenstva ekipa iz Borisova odigrala je samo 1:1 protiv Isloča, pa joj taj bod nije bio dovoljan da zadrži prvoligaški status.
BATE je na ovom meču bio u zaostatku posle autogola Makarenka, da bi tek u 89. minutu preko Butka sa bele tačke stigao do izjednačenja. Da je uspeo da osvoji sva tri boda, izborio bi makar plasman u baraž za opstanak.
Nekadašnji redovni učesnik Lige šampiona sezonu je završio sa svega 25 osvojenih bodova iz 30 kola. Poslednju šampionsku titulu BATE je osvojio 2018. godine, u periodu kada je dres tog kluba nosio i aktuelni kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić, nakon čega je usledio veliki rezultatski pad kluba koji je godinama dominirao beloruskim fudbalom.
Silazna putanja počela je posle smrti dugogodišnjeg prvog čoveka kluba Anatolija Kapskog, koji je preminuo u septembru 2018. godine u 52. godini posle duge i teške bolesti, a njegov sin, koji ga je nasledio na čelu kluba, nije uspeo da održi pređašnji nivo rezultata.