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U poslednjem kolu prvenstva ekipa iz Borisova odigrala je samo 1:1 protiv Isloča, pa joj taj bod nije bio dovoljan da zadrži prvoligaški status.

BATE je na ovom meču bio u zaostatku posle autogola Makarenka, da bi tek u 89. minutu preko Butka sa bele tačke stigao do izjednačenja. Da je uspeo da osvoji sva tri boda, izborio bi makar plasman u baraž za opstanak.

Nekadašnji redovni učesnik Lige šampiona sezonu je završio sa svega 25 osvojenih bodova iz 30 kola. Poslednju šampionsku titulu BATE je osvojio 2018. godine, u periodu kada je dres tog kluba nosio i aktuelni kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić, nakon čega je usledio veliki rezultatski pad kluba koji je godinama dominirao beloruskim fudbalom.

1/5 Vidi galeriju (KURIR TV) SPISAK PUTNIKA ZA BELORUSIJU: Evo koji Zvezdini igrači će se suprotstaviti BATE Borisovu Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Silazna putanja počela je posle smrti dugogodišnjeg prvog čoveka kluba Anatolija Kapskog, koji je preminuo u septembru 2018. godine u 52. godini posle duge i teške bolesti, a njegov sin, koji ga je nasledio na čelu kluba, nije uspeo da održi pređašnji nivo rezultata.