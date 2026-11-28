Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović neće moći da računa na Vanju Dragojevića u prvoj utakmici baraža za opstanak u A diviziji Lige nacija protiv Mađarske, prenose domaći mediji.
Fudbal
VELJKO PAUNOVIĆ MOŽE DA ODAHNE! Vanja Dragojević ne igra protiv Mađarske, ali se ovaj as vraća u tim!
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Disciplinska komisija UEFA kaznila je mladog vezistu sa dva meča suspenzije zbog oštrog starta i direktnog crvenog kartona u duelu sa Nemačkom (1:3), odigranom 13. novembra na stadionu „Rajko Mitić“.
Dragojević je polovinu kazne odradio tri dana kasnije na gostovanju Grčkoj u Volosu, pa mu je preostao još jedan meč pauze.
Grčka - Srbija, Liga nacija 16.11.2026 Foto: ́яЏՋϓ KŎMđϓ/INTIME NEWS, Ӡ͉ʏӠ VICHOS NIKOS/INTIME NEWS
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Zbog toga će propustiti prvi susret u Mađarskoj 25. marta, ali će se vratiti u konkurenciju za revanš u Srbiji tri dana kasnije. Pored njega, UEFA je sankcionisala i Andriju Živkovića, koji je takođe isključen u meču protiv Nemačke.
Iskusni krilni fudbaler dobio je jednu utakmicu suspenzije zbog nesportskog ponašanja, pa je svoju kaznu već odslužio u Volosu.
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