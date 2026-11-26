Sudija Hana Hatab na utakmici između Al Džazire i Gol Gohara izazvao je haos svojim ponašanjem i odlukama

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Na utakmici Azijske lige šampiona viđene zabeležene su scene kakve se retko viđaju na fudbalskim terenima.

Glavni sudija Hana Hatab na utakmici između Al Džazire i Gol Gohara izazvao je potpuni haos svojim ponašanjem i odlukama, pa je na poluvremenu zamenjen!

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama Hatab deluje neobično usporeno, nesigurno i dezorijentisano. Njegovo kretanje i reakcije izazvali su brojne komentare, a pojedini su se zapitali da li je uopšte bio sposoban da normalno vodi utakmicu. Pojavile su se optužbe da je bio pod dejstvom alkohola!

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama Hatab deluje neobično usporeno, nesigurno i dezorijentisano. Njegovo kretanje i reakcije izazvali su brojne komentare, a pojedini su se zapitali da li je uopšte bio sposoban da normalno vodi utakmicu. Pojavile su se čak i optužbe da je bio pod dejstvom alkohola, ali za takve tvrdnje nema zvanične potvrde.

Jedna situacija posebno je zaprepastila fudbalere i članove stručnih štabova.

Igrao se 32. minut kada je posle duela i prekršaja nad fudbalerom Gol Gohara sudija prišao golmanu Al Džazire Ersinu Destanogluu i pokazao mu žuti karton! Potpuno neverovatno, s obzirom na to da turski čuvar mreže nije imao nikakve veze sa prekršajem.

Usledili su protesti, zbunjenost i prekid utakmice. Nakon razgovora sa četvrtim sudijom, Hatab je ipak povukao svoju odluku i poništio javnu opomenu. Međutim, utisak koji je ostavio svojim ponašanjem već je bio veoma loš.

Trener ga optužio da je pijan, klub zapretio bojkotom!

Nezadovoljstvo na klupi Gol Gohara dostiglo je vrhunac. Trener iranskog tima Mehdi Rahmati navodno je tokom utakmice povikao da je sudija pijan, dok su predstavnici kluba zahtevali da se nešto hitno promeni.

Situacija je postala toliko ozbiljna da je Gol Gohar zapretio da neće izaći na teren za drugo poluvreme ukoliko Hatab nastavi da deli pravdu.

Direktor kluba Hejdar Afsari kasnije je izneo ozbiljne optužbe na račun arbitra.

"Sudija na utakmici protiv Al Džazire nije bio u normalnom stanju, a čak su nam i igrači Al Džazire rekli isto. Klub je odmah obavestio sudijske zvaničnike i upozorio da nećemo igrati ukoliko situacija ostane ista", izjavio je Afsari.

Zbog svega što se dogodilo, na poluvremenu je usledio nesvakidašnji rasplet. Hana Hatab nije se vratio na teren kao glavni arbitar, već je četvrti sudija preuzeo njegovu ulogu!

1/5 Vidi galeriju Arbitar Hana Hatab pijan sudio meč?! Foto: Screenshot

Skandal zasenio utakmicu

Al Džazira je na kraju slavila rezultatom 1:0, a jedini pogodak postigao je Brazilac Anderson Taliska u 40. minutu.

Ipak, rezultat je ostao u senci događaja koji su obeležili prvo poluvreme. Snimci sudije koji deluje usporeno, pravi zbunjujuće poteze i pokazuje karton pogrešnom igraču brzo su se proširili društvenim mrežama.

Da li je Hatab zaista bio pod dejstvom alkohola ili je njegovo neobično ponašanje imalo neki drugi uzrok, za sada nije poznato. Zvanična potvrda takvih optužbi nije objavljena, ali činjenica da je sudija završio utakmicu već na poluvremenu i da ga je zamenio četvrti arbitar dodatno je podgrejala sumnje.