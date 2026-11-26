NaslovnaSportFudbalInter - Štutgart 2:0 Liga šampiona najzanimljiviji detaljiFudbalINTER RUTINSKI SRUŠIO EKIPU ŠTUTGARTA: Pogledajte kako su Italijani stigli do trijumfa (VIDEO)Prenosi: Nikola ŽivkovićČet, 26.11.2026. 11:32hKomentarišiDodajte Kurir u vaš Google izborInter Foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / ProfimediaSusret je završen rezultatom 2:0...Slušaj vest Fudbaleri Intera savladali su Štutgart u Ligi šampiona rezultatom 2:0. Pogledajte detalje sa ove utakmice... Ne propustiteFudbalDRAMA ZAVRŠENA PODELOM BODOVA: Pogledajte detalje sa meča Sportin - Mančester junajted (VIDEO)FudbalKOMIČAN AUTOGOL KOŠTAO EKIPU BAJERNA! Aleksandar Pavlović doneo pobedu Lilu - pogledajte detalje sa ovog meča (VIDEO)FudbalCELA PRIČA STALA U JEDNO POLUVREME: Pogledajte kako je Atletiko u Madridu savladao ekipu Vikinga (VIDEO)FudbalLIVERPUL SE PROŠETAO BELGIJOM: Pogledajte kako je engleski velikan srušio Klub Briž (VIDEO) BONUS VIDEO: 00:21Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir