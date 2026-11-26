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Talentovani srpski košarkaš, Nikola Džepina, odigrao je meč karijere u NCAA ligi, zatrpao koš VCU-a sa čak 31 poenom i bio na korak od toga da postane apsolutni heroj Vašingtona.

Ipak, umesto velike pobede usledila je prava košarkaška drama - njegov šut za trijumf u poslednjem napadu pogodio je zadnji deo obruča, a Vašington je poražen rezultatom 80:78!

1/5 Vidi galeriju Nikola Džepina Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Srpski košarkaš pokazao je zbog čega se o njemu sve više govori u američkoj košarkaškoj javnosti. Na utakmici za peto mesto na prestižnom turniru Maui Invitational na Havajima, Džepina je odigrao nestvarnu utakmicu i praktično sam držao Vašington u životu protiv izuzetno neugodnog VCU-a.

Za 34 minuta na parketu ubacio je 31 poen, što mu je rekord karijere, uz fantastičan šut iz igre 11/18. Posebno impresivan bio je njegov učinak iza linije 6,75 metara – pogodio je čak sedam od devet pokušaja za tri poena!

Na to je dodao šest skokova, dve asistencije i jednu blokadu, uz besprekoran učinak sa linije slobodnih bacanja (2/2).

Američki "Sports Illustrated" posvetio je posebnu pažnju partiji srpskog košarkaša, ističući da je Džepina uradio gotovo sve što je bilo potrebno da Vašington pobedi, osim što nije pogodio poslednji šut!

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Džepina je od samog početka pokazao da je izuzetno raspoložen. Već u prvom poluvremenu ubacio je 16 poena i bio najzaslužniji što je Vašington na veliki odmor otišao sa minimalnom prednošću od 42:41.

Nastavio je u istom ritmu i u nastavku susreta. Srpski košarkaš pogađao je iz svih pozicija, a njegove trojke održavale su Haskije u vođstvu.

Vašington je u jednom trenutku imao čak 15 poena prednosti, a sredinom drugog poluvremena vodio je i sa 57:47. Džepina je nastavio da zatrpava koš protivnika, pa je njegov tim u završnicu ušao sa ozbiljnim izgledima da upiše pobedu.

Posebno je impresivno što je srpski košarkaš u ovoj utakmici pogodio sedam trojki, iako je prema podacima američkih medija pre ovog susreta u karijeri imao tek 27 odsto uspešnosti u šutu iza linije 6,75 metara.

Drugim rečima, odigrao je utakmicu u kojoj je višestruko nadmašio svoj dotadašnji prosek!

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A onda je usledio scenario koji niko u taboru Vašingtona nije želeo.

VCU se nije predavao, postepeno je topio prednost rivala i koristio greške Haskija. Vašington je u drugom poluvremenu imao i deset poena viška, ali nije uspeo da prelomi utakmicu.

U poslednjih minut i po ušlo se sa velikom neizvesnošću, a VCU je preko Blejka Harpera i Nika Luisa uspeo da preokrene rezultat. Harper je sa linije slobodnih bacanja doneo prednost od 78:77 na 24,4 sekunde pre kraja.

Usledila je nova drama. Rajan Bizli je 12 sekundi pre poslednjeg zvuka sirene pogodio jedno od dva slobodna bacanja i izjednačio na 78:78.

VCU je zatražio tajm-aut, organizovao poslednji napad i pronašao rešenje. Nik Luis je prodorom kroz sredinu kaznio odbranu Vašingtona i pogodio koš za 80:78, svega nešto više od dve sekunde pre kraja.

Ipak, tu nije bio kraj!

Vašington je imao poslednji napad, a lopta je stigla do Džepine. Srpski košarkaš dobio je priliku da zaokruži veče iz snova i postane apsolutni heroj, ali je njegov pokušaj za tri poena pogodio zadnji deo obruča.

Umesto slavlja i pobede, usledilo je veliko razočaranje. VCU je slavio sa 80:78, a Džepina je ostao na korak od završetka kakav bi se dugo prepričavao.

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Sports Illustrated je u izveštaju posebno naglasio da je Vašington igrao oslabljen i da je Džepina dobio mnogo veću odgovornost.

Naime, Haskiji nisu mogli da računaju na nekoliko igrača, među kojima je bio i visoki Latan Somervil, koji je zbog protokola nakon potresa mozga propustio poslednji meč turnira. Pored njega, van stroja su bili i Vesli Jejts, Tristan Devers i Madi Traore.

Upravo zbog toga je odgovornost pala na srpskog košarkaša, koji je pokazao da može da bude jedan od glavnih aduta ekipe.

Američki mediji ističu i njegov košarkaški napredak - od rezerviste tokom prve godine na koledžu do igrača kojem se sada poverava mnogo značajnija uloga.

Zanimljivo je i da je na suprotnoj strani bio još jedan srpski košarkaš, Lazar Đoković, koji nastupa za VCU. On je za 22 minuta na parketu postigao osam poena, uz dva skoka i jednu asistenciju.

Tako je ovaj duel imao i dodatnu srpsku notu, ali je u centru pažnje bez dileme bio Džepina.

Vašington je na kraju ostao bez pobede, ali srpski košarkaš ima mnogo razloga da bude ponosan na izdanje na Havajima. Trideset jedan poen, sedam trojki i rekord karijere - učinak koji će teško biti zaboravljen.

Samo će ga dugo boleti činjenica da je poslednja lopta, posle večeri iz snova, završila na obruču.