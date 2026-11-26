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Nije sve u srpskom fudbalu crno. Ideje i rad pojedinaca da izdignemo sport koji svi toliko volimo često ostanu u senci rezultata reprezentacije na terenu, ali...

Marketing i Medija sektor Fudbalskog saveza Srbije poslednjih godina realizuje niz aktivnosti koje prevazilaze klasičnu promociju reprezentacije.

Od kampanje „Ja navijam za Srbiju", preko emotivnih susreta sa nekadašnjim reprezentativcima i novih standarda u predstavljanju nacionalnog tima, do projekata koji čuvaju istoriju srpskog fudbala, cilj je da reprezentacija bude bliža ljudima. Taj put je sve, samo ne lak, ali opcije "odustajanje" nije u rečniku Nebojše Petrovića, direktora marketing i medija sektora FSS.

Foto: Fudbalski Savez Srbije

Poslednja akcija FSS, u kojoj je selektor Veljko Paunović u svojoj nekadašnjoj osnovnoj školi saopštio spisak igrača za utakmice protiv Nemačke i Grčke, izazvala je izuzetno pozitivne reakcije širom zemlje. Da li ste očekivali takav odjek?

- Iskreno, verovali smo da će ideja biti dobro prihvaćena, ali nas je obradovao intenzitet reakcija. Želeli smo da jednu uobičajenu aktivnost, poput objavljivanja spiska reprezentativaca pretvorimo u događaj koji ima priču, emociju i poruku. I mislim da smo u tome uspeli. Ideja je bila da Veljka vratimo na mesto na kojem je napravio prve životne korake, među njegove školske drugare, ali i decu koja danas sanjaju neke svoje velike fudbalske snove. Želeli smo da ispričamo priču o tome gde snovi počinju, koliko je važno verovati u njih i koliko reprezentacija može da znači jednom detetu. Sticajem okolnosti, utakmicu protiv Nemačke igrali smo isključivo u prisustvu dece do 14 godina, što je dobilo posebnu simboliku i bilo je prirodno da na ovaj način pozovemo najmlađe na tribine - počeo je priču Petrović.

Foto: Fudbalski Savez Srbije

Ova akcija deo je šire kampanje „Jedna zemlja, jedna reprezentacija, Moja Srbija".

- To je zapravo nastavak kampanje „Ja navijam za Srbiju", koju smo pokrenuli pre par godina. Od početka nam je bila želja da reprezentaciju približimo najmlađima i da kod njih razvijemo osećaj pripadnosti nacionalnom timu. Da navijanje za svoju zemlju postane nešto prirodno, lepo, plemenito i ako hoćete, patriotski čin. Tako smo Tadića, Pavkova i Miletića vodili u jednu Osnovnu školu, Milivojevića i Dmitrovića u Gimnaziju... Sa Sergejom i Maksimovićem smo kucali na vrata slučajno odabranih stanara i delili ulaznice za utakmicu reprezentacije... Sada smo sa Paunovićem otišli korak dalje i napravili događaj koji je imao i svoju sportsku, emotivnu i društvenu dimenziju.

KLJUČ - TIMSKI RAD Na čelu ste Marketing i Medija sektora. Koliko je sve ovo rezultat vaše lične vizije, a koliko rada čitavog tima? “Iskreno, nikada sebe nisam posmatrao kao šefa ili direktora sektora, već kao člana jednog tima. Nijedan od ovih projekata ne bi imao isti kvalitet i realizaciju bez ljudi koji svakodnevno rade na njima.

Želim posebno da pomenem Đorđa Filipovića, Mirka Vrbicu, Milana Vukovića, Nikolu Plavšića, Vanju Stankovića, Aleksandru Stojković, Baneta Lazića, ali i sve ostale članove Marketing i Medija sektora. Svako od njih svojim idejama, energijom, znanjem i posvećenošću doprinosi da ove stvari izgledaju ovako kako izgledaju.

Posebno je važna naša saradnja sa sektorima za bazični fudbal i društvenu odgovornost, jer su njihove ideje i projekti često sastavni deo naših aktivnosti. Zahvalan sam i rukovodstvu Saveza, generalnom sekretaru Branku Radujku, kao i selektorima koji imaju razumevanja za ovakve projekte.”

Foto: Fudbalski Savez Srbije

Šta je osnovni cilj kampanje?

- Ne želimo da se pomirimo sa činjenicom da naša deca u parkovima i na igralištima nose dresove Reala, Arsenala, Intera, Barselone... Argentine, Španije, Italije... a da pritom ne osećaju istu takvu pripadnost svojoj zemlji. Nemamo ništa protiv toga da vole vrhunske inostrane fudbalere, ali želimo da Srbija bude njihov prvi izbor kada je reč o reprezentativnom fudbalu. Voleo bih da dođemo do trenutka kada dete, umesto da od tate ili dede traži dres Jamala, kaže: 'Tata, ja neću Jamala, ja navijam za Srbiju!' Nećemo odustati od kampanje dok ne učinimo sve što je u našoj moći da svako dete u Srbiji oseti želju da podrži svoju reprezentaciju.

Koliko vam znači što su se u kampanju uključili i brojni sadašnji i bivši reprezentativci, selektori i fudbalski radnici?

- Mnogo. Ovakve ideje ne mogu da budu uspešne ako ostanu samo na nivou jednog sektora ili nekoliko ljudi koji ih osmišljavaju. Potrebna nam je šira podrška fudbalske porodice, a posebno ljudi koji svojim imenom, karijerom i autoritetom mogu da pošalju snažnu poruku. Želim ovom prilikom da se zahvalim Marku Nikoliću, Vladanu Milojeviću, Slaviši Jokanoviću, Milanu Lanetu Jovanoviću, Dušanu Tadiću, Zoranu Tošiću, Lidiji Stojkanović i svima koji su među prvima prepoznali značaj kampanje i podržali poruku „Ja navijam za Srbiju". Važno je što su se uključili i naši treneri koji rade u inostranstvu, jer je to dokaz da ova ideja prevazilazi granice i pojedinačne fudbalske sredine.

Foto: Fudbalski Savez Srbije

Da li selektori imaju razumevanje za vase ideje?

- Imamo sreću da su i aktuelni selektor Veljko Paunović, ali i njegov prethodnik Dragan Stojković, ljudi koji su dugo radili u inostranstvu i razumeju suštinu ovih aktivnosti. Znaju koliko se pažnje u drugim fudbalskim sredinama posvećuje stvaranju identiteta reprezentacije i koliko takve kampanje doprinose odnosu javnosti prema nacionalnom timu.

Posebno emotivne reakcije izazvale su vaše aktivnosti sa nekadašnjim reprezentativcima, poput Zvonka Milojevića i Stanislava Karasija?

- Mislim da imamo obavezu da, pored promocije aktuelne reprezentacije, čuvamo uspomenu na ljude koji su je stvarali. Ti ljudi su deo istorije Srbije i ne smemo dozvoliti da bilo ko od njih pomisli da je zaboravljen. Pred utakmicu sa Engleskom posetili smo Zvonka Milojevića u domu za stare, gde se nalazio, a za šta veliki deo javnosti nije ni znao. Poklonili smo mu dres Srbije i omogućili da ponovo bude deo atmosfere koju je toliko puta doživeo kao reprezentativac. Slična je bila priča i sa Karasijem pred utakmicu sa Grčkom. Posle šest meseci provedenih u bolnici, želeli smo da mu pokažemo da nije zaboravljen. Uručili smo mu uramljenu fotografiju njegovog čuvenog gola u Atini, poklonili dres sa njegovim prezimenom i pozvali ga na utakmicu.

FSS već godinama dodeljuje Zlatne i Dijamantske lopte najzaslužnijim reprezentativcima, ali se čini da je u poslednje vreme toj ceremoniji posvećena posebna pažnja.

- To je lepa tradicija koja je postojala i ranije, ali smo želeli da je podignemo na viši nivo. Kada neko obuče dres Srbije toliko puta da stekne pravo na Zlatnu ili Dijamantsku loptu, onda je to mnogo više od statistike. To je deo njegove biografije, ali i deo istorije reprezentacije. Ti momci su godinama bili uz nacionalni tim, prolazili kroz pobede, poraze, kvalifikacije, velika takmičenja i sve ono što nosi reprezentativni fudbal. Zaslužuju da im se za to oda priznanje na način koji će pamtiti celog života.

Naša želja je da taj trenutak bude poseban, da se igrač oseća lepo, da bude ponosan na ono što je ostvario i da jednog dana o toj nagradi priča svojoj deci. Jer, na kraju, upravo su to uspomene koje ostaju mnogo duže od rezultata pojedinačnih utakmica.

U sve što radim ulazim srcem Postoji jedna stvar koja je Nebojši veoma važna i koja najbolje objašnjava njegov odnos prema poslu. - Svakoj ideji, svakom projektu, prilazim srcem. Ne umem drugačije. Kada verujete u neku ideju, kada vam je stalo do nje i kada uložite sebe, onda vam nije teško da radite i više nego što se od vas očekuje. Ne razmišljate o radnom vremenu, o tome da li je nešto u opisu posla ili koliko ćete pohvala dobiti. Jednostavno, želite da napravite nešto dobro. U tome prepoznajem i jednu zajedničku crtu sa Veljkom Paunovićem. On je u ovu svoju misiju sa A reprezentacijom Srbije ušao srcem. To se vidi u njegovom odnosu prema igračima, Savezu, ljudima koji rade oko reprezentacije, ali i prema samoj ideji predstavljanja Srbije. Mislim da je upravo takav pristup veoma važan kada želite da pokrenete nešto što je veće od pojedinca.

Šta publika može da očekuje od Marketing i Medija sektora u narednom periodu?

- Pripremamo nekoliko zanimljivih projekata, a jedan od njih je novi pehar Kupa Srbije. Povodom jubileja, 20 godina od prvog Kupa samostalne Srbije, raspisali smo Javni konkurs za novo idejno rešenje trofeja. Iskreno, iznenadili smo se odzivom. Za svega mesec dana stiglo je više od 50 idejnih rešenja, što govori koliko je ova tema privukla pažnju i koliko ljudi žele da budu deo jedne takve priče.

Formirali smo stručnu komisiju. Posebno mi je drago što se uključio i Goran Gavrančić, nekada uspešni reprezentativac, a danas arhitekta. Posle nekoliko sastanaka i detaljne analize svih pristiglih predloga došli smo do pobedničkog rešenja.

Ne bih još otkrivao detalje, ali verujem da će novi pehar biti lepo iznenađenje za ljubitelje fudbala. Imaće moderne elemente, ali neće izgubiti vezu sa tradicijom. Želeli smo trofej koji će izazvati emociju, koji će imati svoj karakter i koji će nas jednim detaljem vratiti u neka lepa prošla vremena i slavne dane srpskog fudbala.