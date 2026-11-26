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Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje Litvaniji u devetom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a pred Dušanom Alimpijevićem je ozbiljan izazov.

Orlovi u Klajpedi nastupaju sa sastavom u kojem je samo jedan igrač iz evroligaškog kluba, dok će domaćin biti bez nekoliko velikih imena - Jonasa Valančijunasa, Ažuolasa Tubelisa i Rokasa Jokubaitisa.

Sudar dve velike košarkaške škole uvek nosi posebnu težinu, a ovoga puta dodatnu neizvesnost donose kadrovski problemi na obe strane. Srbija želi da nastavi borbu za plasman na Mundobasket i učvrsti svoju poziciju u grupi, dok Litvanci pred domaćom publikom traže pobedu koja bi im mnogo značila u nastavku kvalifikacija.

Utakmica se igra u četvrtak od 17.30 časova po srednjoevropskom vremenu u Klajpedi, a jasno je da će Alimpijević morati da pronađe dobitnu kombinaciju sa igračima koji nemaju mnogo zajedničkog iskustva u reprezentativnom dresu.

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević na treningu Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Samo jedan evroligaš u srpskom timu!

Posebno je zanimljiv podatak da Srbija u ovom susretu ima samo jednog igrača iz evroligaškog kluba - Nikolu Đurišića, člana Crvene zvezde.

Na spisku selektora Dušana Alimpijevića nalaze se i Aleksa Avramović, Alen Smailagić, Luka Mitrović, Balša Koprivica, Dušan Miletić, Filip Barna, Stefan Momirov, Jovan Novak, Andrej Lučić, Lazar Stefanović i Petar Kovačević.

Ovakav sastav predstavlja ozbiljan izazov za stručni štab, jer Srbija neće imati širinu i iskustvo na koje je navikla kada nastupa u najjačem sastavu. Ipak, među pozvanima ima igrača sa značajnim međunarodnim iskustvom, a posebno se izdvajaju Avramović, Mitrović i Smailagić.

Avramović bi mogao da bude jedan od ključnih faktora u igri Orlova. Njegova agresivnost, energija i sposobnost da pritisne protivničke bekove mogu da budu veoma važni u utakmici u kojoj će se mnogo toga rešavati kroz odbranu i kontrolu ritma.

1/8 Vidi galeriju Aleksa Avramović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport, SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia, Dado Đilas

Mitrović donosi iskustvo, pregled igre i kvalitet u reketu, dok Smailagić svojom pokretljivošću i fizičkim predispozicijama može da napravi probleme litvanskim visokim igračima.

Litvanci bez tri velika aduta!

Ni domaćin ne dočekuje Srbiju u najjačem sastavu. Litvanski mediji danima pišu o problemima selektora Dainijusa Adomaitisa, koji neće moći da računa na nekoliko veoma važnih igrača.

Najzvučnije ime među odsutnima svakako je Jonas Valančijunas. Iskusni centar neće igrati protiv Srbije zbog obaveza vezanih za evroligaški raspored Žalgirisa. Prema pisanju litvanskih medija, mogućnost njegovog priključivanja reprezentaciji za naredni meč sa Bosnom i Hercegovinom ostavljena je za naknadnu procenu.

Dainius Adomaitis Foto: Zhu Zheng / Zuma Press / Profimedia

Ažuolas Tubelis takođe neće biti na raspolaganju. Litvanski reprezentativac reprezentativnu pauzu koristi za odmor i tretman problema sa kolenom.

Treći veliki izostanak je Rokas Jokubaitis. Litvanci nisu uspeli da usaglase njegovo priključivanje nacionalnom timu sa minhenskim Bajernom, pa će Adomaitis morati da pronađe druga rešenja na poziciji organizatora igre.

Litvanski mediji posebno su isticali da će zbog ovih izostanaka odgovornost morati da preuzmu drugi igrači, a među njima će se posebno izdvojiti Augustas Marčuljonis, sin legende evropske košarke Šarunasa Marčuljonisa.

Ko su najveće pretnje za Orlove?

I bez najvećih zvezda, Litvanija ima veoma respektabilan sastav. Dovidas Giedraitis, Deividas Sirvidis, Ignas Brazdeikis, Margiris Normantas i Augustas Marčuljonis predstavljaju ozbiljnu bekovsku i krilnu liniju.

Posebno treba obratiti pažnju na Brazdeikisa, koji može da kreira iz igre jedan na jedan, ali i na Sirvidisa, čiji šut sa distance može da bude velika opasnost za odbranu Srbije.

U reketu će najveći teret pasti na Laurinasa Birutisa, Mareka Blaževiča i Gabrieliusa Maldunasa. Njihov zadatak biće da nadoknade odsustvo Valančijunasa i Tubelisa, posebno u skoku i igri pod košem.

Zanimljivo je da Litvanija, uprkos izostancima, ima nekoliko igrača iz evroligaških sredina, među kojima su članovi Žalgirisa i Fenerbahčea. U tom segmentu domaćin ima više kontinuiteta u radu sa igračima iz najjačeg evropskog takmičenja.

Stanje na tabeli

Srbija u ovaj susret ulazi sa učinkom od šest pobeda i dva poraza, dok Litvanija ima četiri trijumfa i isto toliko neuspeha.

Na čelu grupe J nalazi se Turska sa maksimalnih osam pobeda, Srbija je druga, Italija treća sa učinkom 5-3, a Litvanija četvrta.

Plasman na Svetsko prvenstvo izboriće tri najbolje reprezentacije iz grupe, pa je jasno koliko je svaki naredni rezultat važan.

Orlovi su u prethodnom kvalifikacionom prozoru ostvarili dve važne pobede - protiv Islanda rezultatom 102:73 i Italije u gostima sa 76:64. Litvanija je, sa druge strane, poražena od Turske sa 94:66, ali je potom savladala Bosnu i Hercegovinu sa 78:73.

Eventualni trijumf u Klajpedi bio bi veliki korak za Srbiju, ali domaćin nema prostora za mnogo kalkulacija ukoliko želi da ostane u ozbiljnoj trci za Mundobasket.

Recept za pobedu

Srbija će morati da odigra veoma disciplinovano ukoliko želi da slavi na gostovanju. Litvanija je poznata po čvrstoj i agresivnoj košarci, a domaći teren dodatno će otežati posao Alimpijevićevim izabranicima.

Jedan od ključnih zadataka biće kontrola skoka. Iako nema Valančijunasa i Tubelisa, Litvanija i dalje ima visoke igrače koji mogu da kazne svaki pad koncentracije u reketu.

Sa druge strane, izostanak Jokubaitisa mogao bi da bude važan za organizaciju igre domaćina. Srbija bi to mogla da iskoristi agresivnim pritiskom na bekove i pokušajem da natera Litvance na greške.

Avramović će imati važnu ulogu u tom segmentu, dok će od Smailagića i Mitrovića mnogo zavisiti u borbi pod košem. Neophodno je i da srpski tim pronađe raspoloženog šutera, jer će protivnik sigurno pokušati da zatvori prilaze reketu.

Jedno je sigurno - imena i renome ovoga puta neće odlučivati. Srbija nema svoje najveće zvezde, Litvanija je bez nekoliko ključnih reprezentativaca, a pobednika bi mogla da odluči veća energija, disciplina i timska igra.

Orlovi imaju priliku da naprave veliki korak ka Svetskom prvenstvu, ali ih u Klajpedi čeka protivnik koji će pred svojim navijačima učiniti sve da im pokvari planove.