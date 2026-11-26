Slušaj vest

Bešiktaš će u četvrtak igrati utakmicu Lige Evropa protiv Hapoela iz Ber Ševe koja će biti odigrana u Batumiju (Gruzija).

Ekipa iz Istanbula je u sredu krenula ka ovom gradu koji se nalazi blizu granice sa Turskom, ali je doživela veliku neprijatnost, pošto je uletela u nevreme.

Prema navodima iz Turske, tokom leta je avion nekoliko puta pogodio grom, a dramatično je bilo i nakon toga, pošto avion nije mogao da sleti u Batumi.

Letelica je preusmerena i vraćena u Tursku, a sletela je na aerodrom Rize, odakle je ekipa autobusom krenula na put ka Batumiju, dug oko 100 kilometara.

1/11 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Utakmica je na programu u četvrtak od 18.45 časova.

Bešiktaš domaćin u Gruziji?!

Zanimljivo je da se utakmica igra na neutralnom terenu, a da Hapoel nije domaćin.

Izraelski klubovi su prethodnih godina svoje mečeva kao domaćini igrali na neutralnom terenu zbog dobro poznate situacije u kojoj se nalazi njihova država.

Međutim, ovaj puta je Bešiktaš domaćin.

Odluka koju su doneli UEFA i turske vlasti je doneta iz bezbednosnih rizika. Procena je da je, zbog zategnutih odnosa između Turske i Izraela, pametnije da Hapoel ne dođe u Istanbul.

Srpski fudbaler Dušan Vlahović je ove sezone postigao 11 golova na 10 utakmica za Bešiktaš u turskom prvenstvu, a na pet evropskih mečeva još uvek je bez pogotka.

Bonus video: