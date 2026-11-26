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Košarkaška reprezentacija Srbije od 17.30 časova, odnosno 18.30 po lokalnom vremenu, u Klajpedi gostuje Litvaniji u utakmici kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Srbija je u dosadašnjem toku kvalifikacija zabeležila šest pobeda i dva poraza, a Litvanija ima polovičan učinak 4/4.

Pobeda bi “Orlovima” praktično širom otvorila vrata Dohe, gde će šampionat sveta biti odigran, dok poraz ne bi bio toliko tragičan.

Sušta suprotnost važi za Litvance. Njima je ova utakmici biti ili ne biti. Stoga ne čudi potez košarkaške federacije ove zemlje da meč organizuje upravo u Klajpedi, gde tradicionalno važi sjajna atmosfera. U prilog ovoj tezi i podatak da je Šviturio arena bila gotovo rasprodata dan uoči meča.

Najjeftinije ulaznice za utakmicu su iznosile 25 evra, a cena se kretala do 170 evra.

Velelepna Šviturio arena, dom košarkaša Neptuna, građena je od 2009. do 2011. godine za potrebe Evrobasketa 2011. U nju je uloženo 71.5 miliona evra, a kapacitet za košarkaške utakmice je 6.200 mesta.

1/3 Vidi galeriju Šviturio arena Foto: Kurir Sport

Puno kontroveri je vezano za izgradnju ove Arene, pa su je mnogi prozvali ukletom. Gradska uprava je u pripremi potpisala ugovor sa izvođačem koji je ponudio manje uslova, pa se drugi izvođač bezuspešno žalio.

Rok za završetak radova je pomeran čak četiri puta, a hala je dobila upotrebnu dozvolu tek nekoliko dana uoči početka Evropskog prvenstva.

Tu tek kreću problemi. Gradnja u žurbi dovela je do nizu grešaka.

Fasada hale je dva puta bila teže oštećena pošto nije mogla da izdrži nalete vetra koji su u ovom kraju na obali Baltičkog mora redovna pojava.

Arena je prokišnjavala, a otkriven je čitav niz pukotina u konstrukciji kroz koje je toplota izlazila, pa su plaćane astronomske cene za grejanje.

00:29 Trening košarkaša Srbije pred Litvaniju Izvor: Kurir

Opštinska vlast je zbog niza problema tužila investitora litvanskim sudovima.

Izvođač je potom tužio opštinu zbog dugovanja i pri tom uglonio bilborde koji su najavljivali događaje u Areni.

Kada se činilo da je svim problemima došao kraj, usledio je novi zaplet.

Ispostavilo se da ventilacioni sistem nije bio napravljen kako treba, a takođe i ozvučenje je postalo problem pošto je izvođač odneo deo opreme kao vid kompenzacije za dug.

Stoga je i otkazano igranje Svetskog prvenstva za juniore 2012. godine u ovoj hali.

U narednim godinama Arena je dovedena u red, pa su u njoj organizovani neki veliki sportski događaji poput Svetskog prvenstva u futsalu.

Ova Arena će naredne godine biti jedan od domaćina Evropskog prvenstva za košarkašice, pa bi potencijalno i Srbija mogla da igra u njoj.

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