"Lep je osećaj posle dve pobede, pogotovo što smo već obezbedili plasman u nokaut fazu takmičenja – ističe selektor Srbije.- Svka čast još jednom i momcima i stručnom štabu. Stalno ponavljam, ovde je nas 36 i svi su bitni, svi su zaslužni za ovo što zajedno radimo i stvaramo. Pred nama je poslednja utakmica u grupnoj fazi i moram da istaknem nešto posle razgovora koji smo imali sa mnogo ljudi u Kataru, selektorima i predstavnicima drugih saveza. Svi nam govore da je naša grupa najteža na Prvenstvu sveta, tu je šampion Azije, šampion Južne Amerike, pa Honduras čije selekcije već četiri godine vode španski stručnjaci. Zbog toga je uspeh još veći. Zaista sam ponosan na sve što smo do sada ostvarili. Protiv Hondurasa na tribinama kompleksa u Dohi bio je Pjerluiđi Kolina, prvi čovek Sudijske komisije FIFA, a zatim u meču sa Japanom, kada se ponovo u isto vreme igralo nekoliko utakmica, predsednik FIFA Đani Infantino i direktor za razvoj i strategiju fudbala u FIFA, legendarni Arsen Venger, izabrali su da gledaju našu utakmicu. Ništa, dakle, nije slučajno. I ponosan sam na sve", rekao je Igor Matić.