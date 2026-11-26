"NIKO NE ČITA STARE NOVINE!" Selektor Orlića koji su se plasirali u nokaut fazu Svetskog prvenstva otkrio šta je rekao fudbalerima
Kadetska reprezentacija Srbije u svom prvom planetarnom predstavljanju nastavlja da ispisuje istoriju, a novi test za izabranike selektora Igora Matića biće Kolumbija, aktuelni šampion Južne Amerike.
Duel je na programu u petak, 27. novembra od 14.00 po srednjeevropskom vremenu.
"Lep je osećaj posle dve pobede, pogotovo što smo već obezbedili plasman u nokaut fazu takmičenja – ističe selektor Srbije.- Svka čast još jednom i momcima i stručnom štabu. Stalno ponavljam, ovde je nas 36 i svi su bitni, svi su zaslužni za ovo što zajedno radimo i stvaramo. Pred nama je poslednja utakmica u grupnoj fazi i moram da istaknem nešto posle razgovora koji smo imali sa mnogo ljudi u Kataru, selektorima i predstavnicima drugih saveza. Svi nam govore da je naša grupa najteža na Prvenstvu sveta, tu je šampion Azije, šampion Južne Amerike, pa Honduras čije selekcije već četiri godine vode španski stručnjaci. Zbog toga je uspeh još veći. Zaista sam ponosan na sve što smo do sada ostvarili. Protiv Hondurasa na tribinama kompleksa u Dohi bio je Pjerluiđi Kolina, prvi čovek Sudijske komisije FIFA, a zatim u meču sa Japanom, kada se ponovo u isto vreme igralo nekoliko utakmica, predsednik FIFA Đani Infantino i direktor za razvoj i strategiju fudbala u FIFA, legendarni Arsen Venger, izabrali su da gledaju našu utakmicu. Ništa, dakle, nije slučajno. I ponosan sam na sve", rekao je Igor Matić.
Niko ne čita stare novine
Pred ekipom je novi izazov, poslednji meč grupne faze sa Kolumbijom koji će odlučiti o konačnom redosledu na tabeli.
"Svaka utakmice je izazov, ne volim izraz teška, ali čeka naz veoma zahtevna utakmica. Kolumbija je aktuelni prvak Južne Amerike, savladala je u finalu Argentinu 4:0! U polufinalu Brazil 3:0! Iza sebe su ostavili dve fudbalske velesile. Sve to govori da nas očekuje utakmica protiv jako dobre, kvalitetne selekcije, fizički dominantne, individualno jake. Spremićemo se, uradili smo dobru analizu. Gledaćemo i da opet podelimo minutažu, utakmice su na tri dana, moramo razmišljati i o duelu koji nas očekuje u nokaut fazi. Rekao sam igračima da niko ne čita stare novine, u fudbalu ne postoji juče, samo danas i sutra. Pred nama je novi dan, novi izazov, trudićemo se da odigramo jednu dobru utakmicu i da ostvarimo što bolji rezultat", poručio je Matić.
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