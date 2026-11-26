Damir Šabić nije više predsednik Rvačkog saveza Srbije . On je neopozivu ostavku na tu funkciju podneo na sednici Upravnog odbora Rvačkog saveza Srbije koja je održana u Beogradu na kojoj se raspravljalo o postignutim rezultatima u 2026. godini, kao i planovima i programu rada za 2027.

Kroz diskusiju je došlo do oprečnih mišljenja i stavova na predloženi izveštaj, što je bio razlog da Šabić podnese ostavku na mesto prvog čoveka srpskog rvanja. Članovi Upravnog odbora Rvačkog saveza Srbije su nakon toga sa sedam glasova za i dva protiv usvojili ostavku dosadašnjeg predsednika i doneta je odluka o sazivanju vanredne izborne Skupštine Rvačkog saveza Srbije koja će biti organizovana u najkraćem mogućem roku.