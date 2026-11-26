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Izveštač Kurira iz Belgije - Aleksandar Radonić

Konferencija FK Crvena zvezda pred utakmicu sa Gentom u Belgiji počinje. Tu su trener Albert Rijera, portparol kluba Tamara Popović, fudbaler Stefan Gudelj i nekada dobro poznato TV lice u Srbiji Dejan Stanković Kralj.

Otkud Dejan Stanković Kralj na pres konferencije Crvene zvezde? I to u Evropi. Mlađe kolege ne znaju ko je on. Završava se konferencija, novinari odlaze na trening Crvene zvezde i posle zvaničnih 15 minuta vraćaju se u medija centar Genta kako bi otkucali izveštaje i poslali za Beograd.

Dejan Stanković Kralj je i dalje tu, mirno ispija kaficu, ćaska neobavezno sa ljudima iz Genta, a onda počinjemo razgovor sa njim. Dajemo mu do znanja ko je, on potvrđuje naša saznanja i pristaje na priču.

1/5 Vidi galeriju Dejan Stanković Kralj Foto: Kurir Sport

Znatiželja raste, otkud nekadašnje TV lice u Belgiji? Čovek koji je do ludila u rijalitiju Farma doveo političara Radovana Radovića čuvenog Raku pričom o hemijskim jedinjenjima i kako se razlikuju kiseline od baza.

Čovek koji je napravio pometnju u Srbiji sa serijalom "Luda kuća" pre skoro dve decenije...

Zvanični sam prevodilac za utakmicu između Crvene zvezde i Genta. Angažovao me je belgijski fudbalski klub i meni je velika čast i zadovoljstvo što ću raditi ovu utakmicu kao prevodilac. Tu sam da preveden pitanja belgijskih novinara i odgovore naših igrača. A, i na samoj utakmici obavestiću navijače o svemu što bude bilo potrebno da se zna tokom utakmice na stadionu - rekao je Dejan Stanković Kralj.

Objasnio nam je i sve vezano za posao zvaničnog sudskog prevodioca u Belgiji, koji radi već duži period.

- Ovde sam preko 20 godina sudski prevodilac. Radim ozbiljne poslove, najviše po zatvorima, gde pomažemo našim ljudima koji ne znaju flamanski jezik, ali i u Evropskom parlamentu. Inače, lider sam Demohrišćana u Belgiji i Briselu, skoro dve godine. Bio sam kandidat ispred te stranke za ulazak u Evropski parlament, gde sam osvojio više od 11.000 glasova. Ponosan sam što sam Srbin i gledam da uvek budem na usluzi našim ljudima i Srbiji. Pokušavam da budem diplomata i da na najbolji način predstavim svoju zemlju.

Stanković ističe da posao kojim se bavi nije čak, da dolazi u dodir sa ljudima iz različitih društvenih slojeva, posebno kad se nađu u ozbiljnom problemu.

Ono što su ljudi ranije mogli da vide od mene bila je šala, a ovo sada je pravi Dejan Stanković. Prevodim po zatvorima i sudovima. Pomogao sam mnogim poznatim ličnostima. Pod sudskom sam zakletvom i ne smem da otkrivam identitete tih ljudi. Radim stvarno ozbiljne stvari. Ono što mogu da vam otkrijem, a što sigurno niste znali, jeste da sam prevodio mnogim državnim delegacijama. I to sam u stvari ja, a ne sve ono što sam radio u Srbiji pre 15 godina, jer je to sve tada bila šala i gluma.

04:43 Dejan Stanković Kralj, nekada rijaliti zvezda, sada prevodilac na koferenciji za medije pred meč Gent - Crvena zvezda Izvor: Kurir

Dotakao se Dejan Stanković Kralj i svoje prošlosti.

- Znate, svi smo mi ponekad deca i volimo da budemo neozbiljni. Ali, na žalost, život nije šala. Možemo biti neozbiljni neko vreme, međutim brzo odrastemo. Ovde dobro radim i dobro zarađujem, ali želeo bih da se vratim u svoju zemlju, u Srbiju. Završio sam dva fakulteta, govorim perfektno pet jezik. I ako bih se vratio, radio bih ozbiljne poslove - rekao je Dejan Stanković i dodao, aludirajući da mu mnogi u Srbiji ne veruju šta radi:

Drago mi je da ste me uhvatili na delu, u mom poslu, da se vidi da radim kao sudski prevodilac u Belgiji. Ovde predajem i u jednoj školi. Stacioniran sam u Briselu, već dugi niz godina.

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