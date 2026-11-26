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Fudbalerka u Srbiji često već na početku svog puta mora da objašnjava zašto je izabrala baš fudbal. Kasnije dolaze pritisak rezultata, očekivanja okoline, komentari o izgledu i predrasude koje su i dalje prisutne. Sve to neretko nosi sama.

Prva epizoda podkasta "Šampionke zdravih navika" otvara upravo ova pitanja.

Gošće su reprezentativke SrbijeMilica Bulatović i Milica Mijatović, koje govore o svojim karijerama, izazovima i preprekama na koje su nailazile, ali i o predrasudama sa kojima se fudbalerke i danas suočavaju. Poseban akcenat stavljen je na mentalno zdravlje, temu koja u profesionalnom sportu često ostaje u drugom planu. Milica Bulatović govori i o životu u Americi, kao i o tome kako je u teškim trenucima pronašla veru i unutrašnju snagu.

1/4 Vidi galeriju Milica Bulatović i Milica Mijatović u podkastu "Šampionke zdravih nauka" Foto: Fss.rs

Ovaj podkast nije zamišljen samo kao niz razgovora sa sportistkinjama. U narednim epizodama sagovornici će biti i treneri, psihijatri i endokrinolozi, jer izazovi sa kojima se žene u sportu suočavaju daleko prevazilaze granice fudbalskog terena.

Voditeljka podkasta je Biljana Obradović, a epizode su dostupne na YouTube kanalu Fudbalskog saveza Srbije.

Podkast je deo projekta „Šampionke zdravih navika“, koji Fudbalski savez Srbije realizuje uz podršku UEFA.