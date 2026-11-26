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Futsaleri Crvene zvezde i Partizana u ponedeljak od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu igraju prvi, istorijski, prvoligaški večiti derbi.

Susret se igra u okviru 9. kola Prve futsal lige Srbije, a kvalitet ekipa, stanje na tabeli i forma govore u prilog tome da ćemo gledati pravi spektakl! Zvezda je trenutno lider prvoligaškog karavana sa 21 osvojenim bodom iz osam mečeva, dok je Partizan drugi sa četiri boda manje.

Do sada su se timovi sastajali u Trećoj ligi Beograda, Drugoj ligi Srbije i Kupu Beograda, ali sada sledi ono pravo - bitka u eliti. U specijalnoj najavi ovog derbija koju je radila ekipa emisije "Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom" i koju možete pronaći na YouTube kanalu "Svet malog fudbala", očekivanja pred ovaj meč izneli su akteri iz oba tima, a evo i šta su rekli...

Nikola Matijević, Crvena zvezda:

"Derbi je posebna utakmica. Naravno, Zvezda ide na pobedu, a očekujem da će biti lepa utakmica za navijače. Neka dođu da nas podrže i uživaju u dobrom futsalu".

Pavle Pešić, Partizan:

"Konačno se približila ta utakmica o kojoj svi pričaju. Podeljena su mišljenja, smatram da je Crvena zvezda trenutno možda u boljem momentumu. Mi smo imali utakmicu gde nismo ostvarili planiranu pobedu, protiv Smedereva. Čak moramo biti zadovoljni osvojenim bodom. Okrećemo se derbiju, biće to pravi izazov za nas. Znamo protiv koga igramo i od koga preti najveća opasnost, ali isto tako znamo gde su naše mogućnosti da napravimo prednost. Fokusiraćemo se na našu igru! Pozvao bih sve navijače i ljubitelje futsala da dođu i isprate ovaj spektakl, mi ćemo se pobrinuti da sve bude vrhunski na terenu, a ostalo ostaje publici".

KMF Partizan Foto: KMF Partizan

Nikola Polić, Crvena zvezda:

"Svi jedva čekamo da počne utakmica u ponedeljak. Nadam se da ćemo pobediti jer svi vredno treniramo i imamo kvalitet. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju, mislim da će biti sjajna atmosfera, kao i sama utakmica".

Uroš Krasnić, Partizan:

"Očekivanja su velika, što od moje ekipe, to i od samog derbija. Imamo priliku da učestvujemo u tom prvom prvoligaškom večitom derbiju. Gostujemo, Hala Sportova je odlična hala, biće puno navijača i uzbuđen sam zbog toga! Navijači takođe imaju specijalnu priliku da budu akteri prvog prvoligaškog večitog derbija. Pozvao bih sve da dođu i siguran sam da će biti super atmosfera".

Foto: Futsal klub Partizan

Milorad Bojić, Crvena zvezda:

"Očekivanja su kao i u svakom meču - idemo na pobedu! Pozvao bih sve navijače da dođu u što većem broju i gledaju spektakl između Zvezde i Partizana".

Drago Šljukić, Partizan:

"Ovo je najiščekivanija utakmica verovatno i cele Prve lige. Istorijski derbi, očekivanja su da napravimo atmosferu pravog derbija, uz prisustvo mnogobrojne publike. Da iskoristimo priliku da futsal u Beogradu i Srbiji podignemo na viši nivo. Biće pretežak meč za obe ekipe i prelomiće sitnice na jednu ili drugu stranu. Borićemo se da ostvarimo pobedu u prvom prvoligaškom derbiju. Zamolio bih navijače da dođu u što većem broju, sjajna je prilika da prisustvuju vrhunskom futsal meču".

Nikola Lazarević, Crvena zvezda:

"Derbi je najvažnija utakmica u sezoni. Očekujem da damo sve od sebe i ostvarimo pozitivan rezultat. Pozvao bih sve ljubitelje futsala i navijače Crvene zvezde da dođu u što većem broju u halu i da nas podrže".

Vladimir Pajković, Partizan:

"Svi znate šta donosi jedan derbi. Očekujemo vrhunsku utakmicu punu intenziteta. Nadam se da ćemo ispuniti očekivanja i stići do pobede. Voleo bih da publika dođe u što većem broju, a mi ćemo se potruditi da prikažemo dobru predstavu u derbiju".

Utiske je u istoj emisiji izneo i legendarni trener Crvene zvezde, Zoran Žigić, poznat i kao Miki Kapelo.

"Očekivanja su velika. Očekujem da pobedimo i zabetoniramo prvo mesto na tabeli. Očekujem fer i korektnu utakmicu, a pozvao bih moje drugove sa severne tribine u halu da nas podrže i daju nam vetar u leđa. Takođe, očekujem i ljubitelji futsala da će doći u što većem broju i da pogledaju pravi derbi".

1/5 Vidi galeriju Miki Kapelo Foto: Privatna Arhiva

Pre toga, svoje utiske je izneo i Nikola Vasiljević, kapiten crveno-belih.

"Očekujem da će ovo biti najuzbudljiviji večiti derbi do sada. Prvo, igra se u elitnom rangu srpskog futsala, a drugo, ekipe su izjednačene, tako da će na terenu biti jako zanimljivo i neizvesno. Poruka za navijače je da dođu u što većem broju, jer će ovo sigurno biti najbolji derbi do sada".

Što se sudija tiče, Petar Radojčić i Srđan Mihajlović biće prvi i drugi arbitar prvog, istorijskog, prvoligaškog okršaja Crvene zvezde i Partizana! Treći sudija biće Branislav Ljubinković, merilac vremena Aleksandar Novović, delegat Dejan Stajić, a kontrolor suđenja Rajko Katanić

Podsetimo, utakmica između Crvene zvezde i Partizana na programu je u ponedeljak, 30. novembra, od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu. Cena ulaznice je 300 dinara i moći će da se kupi na ulazu u dvoranu na dan meča, a susret će prenositi i televizija Arena Sport.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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