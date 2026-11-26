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Bivši predsednik FK Bor 1919 Ivan Pešić, otvoreno je govorio o nezakonitim radnjama u tom klubu.

Pešića je u julu ove godine na poziciji predsednika nasledio Dejan Stanković, koji je krajem novembra podneo ostavku, zajedno sa celim Upravnim odborom.

"Bivši predsednik Dejan Stanković nije mogao ništa. Uradio je veliki posao i kad sam govorio o ljudima koji prave svakojake malverzacije nisam mislio na njega. Glavni problem Bora je direktor Bojan Radovanović", rekao je Pešić za "Sport klub".

On je potom otkrio konkretne podatke.

"Fudbaleru Blagoju Unkoviću fiktivno je isplaćeno 360.000 dinara u tri rate. Novac je završio na računu majke Bojana Radovanovića, Marije. Eto, i to su smislili: da registruju „fudbalerku“ od 75 godina! Bor je uplatio tri puta po 120.000 dinara. Izvesni Dejan Stojanović primio je 220.000, za njega kažu da je bio direktor u klubu pet dana. Nije to sve.

Oprao je Bojan Radovanović više od sto miliona dinara preko svoje firme, registrovane u Beogradu. Čak ni nadležni tužilac ne reaguje, upoznat je i gradonačelnik Radiša Petković sa svim dešavanjima… Dostaviću dokaze i opet pitam: ako sam 23 dana „ležao“ u zatvoru, zbog ne znam kojih dela, koliko će dotična gospoda", poručio je Ivan Pešić.

"Ništa nije tačno!"

Direktor kluba Bojan Radovanović je negirao optužbe.

"Ništa nije tačno! Fudbaler Blagoje Unković isplaćen je do poslednjeg dinara. I nije reč u iznosu od 360.00, već 340.000 dinara. Novac je dobio kroz stanarinu, može sve lično da potvrdi. Dotični iznosi neistine i za to će odgovarati pred nadežnim organima", rekao je Radovanović.

Očigledno da će saga o Boru potrajati i u narednim danima.

"O Ivanu Pešiću i njegovom „radu“ u fudbalu romani mogu da se napišu. Da se razumemo: neću ćutati!", poručio je Bojan Radovanović.

Kurir sport/Sport klub

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