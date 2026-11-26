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Ljajić je najavio predstojeću sednicu Skupštine kluba koja je redovna i koja bi mogla da postane izborna.

"Zakazali smo Skupštinu za 11. januar. Zasedanje će biti pre priprema, pre prelaznog roka, da može ekipa na miru da se sprema za nastavak sezone. Vidim kako se govori: 'Samo nek dođu novi ljudi', ali ne možemo da dozvolimo da Partizan doživi sudbinu rukometnog kluba. Nama bi najlakše bilo da se sad pokupimo odavde i odemo. Nego, šta će da usledi u klubu posle toga? Nije ovo naša prćija i ne možemo tako neodgovorno da se ponašamo. Moramo da znamo ko će da dođe, elementarno neki kredibilni ljudi koji mogu da se bave ovim poslom", rekao je Rasim Ljajić za "Mozzart Sport".

Delegati skupštine su isti kao i na prethodnoj, nakon koje je Predrag Mijatović doneo odluku da napusti klub.

"Mi smo zakazali redovnu skupštinu, sa mogućnošću da preraste u izbornu, ako se neko pojavi. Ako bi se pojavio neko ovakav o kom sam govorio (kredibilni ljudi koji mogu da se bave ovim poslom, op. au), nikakav problem nije da se, kao što smo mi došli, desi da stara skupština izabere te ljude. Skupština može i da se raspusti, da se biraju novi članovi, nikakav problem ne vidim".

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Pretpostavlja se da bi svog kandidata za predsednika mogla da ima grupa okupljena pod nazivom Restart među kojima su i neki od potpisnika Apela za spas Partizana. Ova strana je istakla da joj smeta aktuelna raspodela snaga i da ne želi da je bira "Ljajićeva skupština".

"Ne znam kako drugačije misle da budu izabrani. Mene je birala Vazurina skupština. Kako drugačije? E, to je to, potpuno nepoznavanje materije. Zaista ne znam kako misle. Da se uvedu vanredne mere, da se sve raspusti, da dođu i šta? Ne vidim drugačiji način. Sve nas su birali na Vazurinoj skupštini. I nismo videli nikakav problem. Stigli smo, dogovorili smo se da to bude put, a sad nećemo da dozvolimo sudbinu rukometnog kluba, da Partizan ostane potpuno obezglavljen. I pitanje je kako ćemo odlučiti o sudbini tog kluba u budućnosti".

Iza kandidata stoji čovek koji se hvalio da je ujak Ane Brnabić

Kao potencijalni kandidat za funkciju predsednika kluba se u neposrednoj prošlosti istakao se Ivan Golac.

1/8 Vidi galeriju Ivan Golac Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport©

Ljajić je upitan da li vidi grupaciju ljudi koju on predvodi kredibilnom ili svrsishodnom za nastavak bitisanja Partizana.

"Ne. Znate zašto ne vidim? Zato što iza toga stoji Restart, zato što stoji Sreten Nikolić, koji se do juče hvalio da mu je glavna referenca da je ujak Ane Brnabić. I sada, kad je došlo do promena, pošto pretpostavlja da mu je to sad hendikep, onda su našli da Ivan Golac bude isturen kao bivši fudbaler. Zato ne verujem da ta priča ima budućnost. To je jedini razlog. Nemam ništa protiv bilo koga. Apsolutno ništa. I srećan bih bio, da vam pravo kažem, da se pojavi neko kako bih mu velikodušno ustupio ovo mesto. Samo, ne mogu da budem odgovoran da tako lako, kome god padne na pamet, neko dođe ovde i posle dva meseca da ja na neki način indirektno budem odgovoran što sam tim ljudima prepustio tu poziciju", zaključio je Rasim Ljajić.

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