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Od izraza nepoverenja prema strancu do široko razvučenog osmeha za tri sekunde.

Upravo je toliko vremena bilo potrebno Litvancu da ode iz krajnosti u krajnost. A okidač je bila rečenica, možda nedokučiva široj javnosti: “Litvanija i Srbija su jedine zemlje košarke na svetu”.

Da je Srbija zemlja košarke, u to smo se uverili više puta u dugom nizu vremena.

Ali jednako tako, pa čak i na višem nivou, košarka se doživljava u Litvaniji. Ovde je košarka “druga religija” i prvi nacionalni sport.

Iako po broju stanovnika mala zemlja, nešto manje od 2.9 miliona, Litvanija je velika košarkaška sila.

Tri puta je bila šampion Evrope (poslednji put 2003), takođe ima tri srebra i jednu bronzu sa kontinentalnih šampionata.

Tri puta je osvojila bronzu na Olimpijskim igrama, a jednom na Svetskom prvenstvu.

Sve ove podatke Litvanci znaju i posle petog piva, pa tako i domaćin Mantas u suvenirnici u Klajpedi.

Foto: Kurir Sport

Foto: Kurir Sport

Nije tajna da Srbi nisu naročito omiljeni u Litvaniji, iako nikako ne treba generalizovati priču. Iz ugla Mantasa to je miks sporta i politike. Ima dovoljno godina da pamti Sašu Đorđevića i čudesnu atinsku noć 1995. godine, a sa druge strane deo svog stava bazira na bliskosti srpskog i ruskog naroda. Kako smo politiku ostavili po strani, pričao nam je o problemima sa kojima se suočava košarka u Litvaniji. Rat nekoliko struja, ostavka selektora i bojkot nekolicine igrača zbog toga, doveli su Litvaniju na ivicu ponora u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Upravo im od utakmice protiv Srbije zavisi mnogo toga.

Naravno da će biti prisutan u Šviturio areni, gde se igra meč Litvanija - Srbija od 17.30 časova.

Srbija nema danas Sašu Đorđevića na parketu, ali se nadamo da će neko od njegovih naslednika zablistati i “ubiti dve muve jednim udarcem”: odvesti Srbiju na Mundobasket, a ujedno izbacite iz igre velikog i tradicionalnog rivala iz zemlje u kojoj je košarka poput religije.

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