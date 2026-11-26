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Fudbalski savez Hrvatske je objavio snimak komunikacije sudija tokom sporne situacije iz 20. minuta, kada je dosuđen penal za Hajduk. Međutim, posebnu pažnju nije privukla samo sama odluka, već i reakcija VAR sudije Tihomira Pejina.

Sve se dogodilo nakon duela Hajdukovog napadača Mikelea Šega i defanzivca Lokomotive Atanasiosa Triantafilosa. Glavni sudija Mateo Erceg procenio je da je bilo prekršaja i pokazao na belu tačku, ali je usledila provera u VAR sobi.

Pejin je tokom pregledanja snimka tražio različite uglove kamere i pokušavao da utvrdi šta se tačno dogodilo u kaznenom prostoru. Međutim, kvalitet slike očigledno mu je stvarao probleme, pogotovo u jednom od uglova.

"Daj mi snimak iz drugog ugla. Usporavaj, usporavaj… Zašto je slika tako prelivena?! Isuse Bože, ovde se ništa ne vidi...", čula se reakcija VAR sudije.

Uprkos problemima sa snimkom, nakon dodatne provere Pejin je zaključio da je bilo povlačenja i potvrdio odluku glavnog arbitra.

"VAR soba potvrđuje odluku na terenu", saopštio je sudija.

Pogledajte kako je to sve izgledalo i zvučalo:

Bonus video: