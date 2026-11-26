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Izveštač Kurira iz Belgije - Aleksandar Radonić

Navijači fudbalskog kluba Gent su zanimljiva pojava na tifo sceni zapadne Evrope.

Postoje dve jake navijačke grupe ovog belgijskog kluba, što se dalo videti i po grafitima u gradu, kao i po rečima kolega novinara.

Prva grupa poznata je kao Bafalosi, imaju organizovanu ultras grupu koju karakterišu prepoznatljive koreografije, bakljade i veoma izražen lokalni identitet.

Nadimak Bafalosi jedan je od najprepoznatljivijih u belgijskom fudbalu.

Njegovo poreklo vezano je za čuvenog američkog zabavljača i šoumena Vilijama Kodija, poznatijeg kao Bafalo Bil. Njegov cirkus je 1906. gostovao u Gentu.Publika je tokom predstave uzvikivala „Bafalo! Bafalo!“. Studenti iz Genta preuzeli su taj poklič i počeli da ga koriste u svom društvu. Tokom Olimpijskih igara u Antverpenu 1920. godine poklič se proširio među belgijskim sportistima. Klub je nadimak Bafalos prvi put upotrebio u svom časopisu 1921. godine. Zanimljivo je da se indijanski poglavica pojavljuje na klupskim zastavama od 1924. godine, a kasnije je postao zaštitni znak kluba.

Zato se na stadionu često čuje:

- Bafalo! Baffalo! KAA Gent!

Navijači Genta Foto: Belga / Sipa USA / Profimedia

Druga navijačka grupa su "Ultras Ghent '14" i prava su Ultras ekipa. Osnovani su 2014. godine, u periodu kada je Gent prelazio na novi stadion i kada se želela promena navijačke atmosfere. Ovu ekipu čine mlađi navijači koji prate klub na domaćim i gostujućim utakmicama. Oni su ti koji na stadionu prave malo žešću atmosferu. Prave koreografije, koriste zastave, transparente, bubnjeve i pirotehniku.

Posebno je zanimljivo da imaju i mlađu grupu "Young Ghent", osnovanu 2018. godine.

Ona predstavlja svojevrsnu ulaznu grupu za mlade koji žele da postanu članovi "Ultras Ghent". Kandidati se prvo uključuju u "Young Ghent", upoznaju sa pravilima i aktivnostima, a tek kasnije mogu da pređu u glavnu grupu.

Ostale manje navijačke podgrupe su - "Banlieue Gantoise" iz predgrađa Banlui, Bafalo Indijans i Armada Ganda. Svi tifozi Genta prepoznatljivi su po plavo-belim bojama, velikim zastavama i koreografijama.

Za navijače Genta se ne može reći da su huligani, ali jesu skloni nasilju. To se posebno odnosi na malobrojni grupu "Ghent Hit Firm". Posebno se pamti incident iz 2017. godine, posle utakmice Genta i Standarda iz Liježa, 3. novembra 2017, grupa mladića povezanih sa navijačima Genta napala je jedan okupirani objekat u gradu. U napadu je učestvovalo 14 mladića, a pojedini su bili maskirani i naoružani. Kasnije je njih 12 osuđeno na zatvorske kazne, a sud je u obrazloženju govorio o rasizmu i huliganskim metodama.

Navijači Genta Foto: Belga / Sipa USA / Profimedia

Zatim, belgijski mediji beleže incident sa holandskim navijačima avgusta 2024. godine i to pred utakmicu Genta i danskog Silkeborga. Policija je sprečila ozbiljniji sukob između tvrđeg jezgra domaćih navijača i grupe Holanđana povezanih sa VVV Venlom.

Prema belgijskom listu "Nieuwsblad", holandski navijači došli su u Gent tražeći sukob.

Kada je reč o prijateljstvima, najkonkretnije veze imaju sa navijačima francuskog Lensa i to sa grupom "Red Tigers"., navijačka grupa Lensa. Odnosi su više prijateljski nego formalno organizovano bratstvo, a pripadnici grupa su posećivali utakmice jedni drugih. No da jednom navijačkom grupom sa Balkana, simpatizeri Genta nisu u prijateljskim, a kamoli bratskim odnosima.

Navijači Genta Foto: Belga / Sipa USA / Profimedia

Najveći rival Genta je Briž, pa otuda i veliki rivalitet sa njihovim navijačkom grupama. Susreti ova dva kluba predstavljaju jedan od najvažnijih fudbalskih okršaja u Belgiji. Rivalstvo je dodatno pojačano geografskim, regionalnim i sportskim razlikama. Drugi klub koji se u navijačkim izvorima navodi kao neprijateljski jeste KSC Lokeren. Ova dva kluba pripadaju istoj široj regiji, pa postoji i lokalna dimenzija rivalstva.