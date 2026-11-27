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Izveštač Kurira iz Belgije - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su na gostujućem terenu nerešeno protiv Genta 1:1, u utakmici četvrtog kola ligaške faze Lige konferencija.

Pred vama su fudbaleri crveno-belog tima na skeneru Kurira.

Mateus 6

Solidna partija Brazilca. Imao je odličnu odbranu u 19. minutu, ali deluje da je mogao i morao bolje kod primljenog gola. Mreža mu se zatresla posle prekida, kada je jedna odbijena lopta putovala prilično dugo i odsela u mreži. Deluje da je bio pokriven i da nije najbolje video celu situaciju. Opet Arauho mu je dao gol sa više od 16 metara. U ostalom delu utakmice Mateus je bio solidan, mada ga je u jednom napadu spasila prečka.

Stefan Gudelj 6

Moraće da koriguje neke poteze koji ne prolaze u Evropi, a to je pre svega korišćenje ruku i to tako providno. Teško se nosio sa izuzetno snažnim Vergarom, što pokazuje da mora da radi na mišićnoj masi. Na lopti je bio miran i staložen, znao je da je iznese bez straha. U skoku dobar, mada to može daleko bolje. Sve u svemu partija koja mu neće ostati u sećanju.

Matej Gaštarov 7

Junak utakmice i čovek koji je Zvezdi doneo zlata vredan bod. Počeo je na mestu štopera uz desnu aut liniju, što nije njegova pozicija, pa je bilo dosta grešaka i nesigurnosti. Neiskusno je ušao u remplovanje sa brzim Sonkom, skrivio faul i dobio žuti karton pred kraj poluvremena. Međutim, kada je pomeren u vezni red do izražaja su došli njegovi kvaliteti, pre svega duge noge i siguran pas. Prava umetnost bila je gledati njegov gol u 85. minutu. Izlomio je dva igrača Genta i smestio loptu u golmanov levi ugao za opštu radost saigrača i Delija na tribinama.

Juta Nakajama 6,5

Mirnoća na lopti, siguran pas na prvu, što pokazuje da se radi o školovanom i disciplinovanom fudbaleru. Većim delom meča igrao je na mestu levog štopera, mada je od polovine drugog dela igrao na desnoj strani, što mu je omogućavalo da dobije prostor u tranziciji i zapreti protivniku. Šteta što samo u određenim situacijama nije više šutirao, jer ima prilično jak i precizan udarac.

Mahmudu Bađo 5,5

Dobio je poverenje i šansu od trenera Rijere koju nije iskoristio. Deluje da krcka kredit, jer nije na terenu pokazao ono što se od njega očekuvalo. Mekan, baš suviše mekan u duelima, nesiguran u pasu. Opet, u nekoliko situacija dugim nogama je sprečavao kontre Genta, požrtvovanim startovima.

Rade Krunić 6,5

Tu nema više dileme, glavni igrač Zvezde. Ali, kao da nije bio na svom nivou. Videla se želja, energija, ali lopta ga nije slušala. Mogao je da donese izjednačenje Zvezdi, ali je očajno šutirao sa 16 metara u 73. minutu. To je jednostavno moralo da bude gol. Igrao je disciplinovano, uvek na maksimumu, trudio se da prekida akcije Genta, bio je onaj tas na vagi da Zvezda dobije bitku na sredini terena.

Tomas Handel 5

Trebalo je da zameni Elšnika, ali je bio daleko od toga. Mekan, plašljiv u duelima i nekonkretan. Nedostaje mu agresivnosti, što utiče na sigurnost u pas igri. Morao je da odigra bolje, posebno u završnim dodavanjima gde je jednostavno zakazao i nije bio na nivou potrebnim za ovaj vid takmičenja.

Vladimir Lučić 7

Najbolji igrač Zvezde u ovoj utakmici. Borbeno, raspoložen za igru i nadigravanje. Čuda je pravio sa loptom, bio je neuhvatljiv za igrače Genta. Lomio je kičme fudbalerima belgijskog kluba, što bi se narodski reklo. Bio je opasan i po desnoj, ali i po levoj strani. Šteta samo što u nekoliko navrata njegovi šutevi nisu završili u golu, jer su bili izblokirani. Kao da se pomalo potrošio u završnici meča, mada je ostao utisak da je mogao još da pomogne ekipi.

Mohamed Abu Fani 5

Pravi zločin bilo je gledati ovog momka na terenu. Ništa mu nije polazilo za nogom, a toliko se trudio da bude u prvom planu. Uzimao je loptu kod svakog prekida, gledao da se nađe u završnici, ali... Imao je nekoliko izglednih šansi, ali je šutirao kao početnik. U duelima nije izlazio kao pobednik. Očajno je izveo slobodan udarac sa 16 metara, kao amater. Izvodio je kornere, ali kao da nije ručao, jer lopte nisu imale niti snagu, niti intenzitet. Jedna prilično loša partija, iako je dosta trčao.

Mirko Ivanić 5

Igrao je po levoj strani bliže golu. Bio je bezopasan u prvom poluvremenu, nije ga slušala lopta, niti mu je bilo šta polazilo za nogom. Trudio se, ulazio u duele, međutim nije bio opasan po gol protivnika. Izašao je u završnici utakmice, kada ga je zamenio mladi Južnokorejac Kim.

Vasilije Kostov 5

Bleda partija Zvezdinog bisera. Nije ovo veče koje će pamtiti, mada imao je priliku da se proslavi. Golman Genta mu je u 36. minutu izvadio loptu iz gola posle snažnog šuta. Pre i posla toga bio je bezopasan po gol belgijskog kluba. Bilo je neobično videti ga na poziciji najisturenijeg igrača, tačnije napadača jer je tako počeo utakmicu. Nije se snašao u toj ulozi, izvlačio se na stranu, tražio prostor... Nije mu išlo i nekih pola sata pre kraja meča zamenio ga je Bukari.

Osman Bukari 6

Od 64. minuta umesto Vasilija Kostova. Uneo je energiju, ali nije bio konkretan u završnici. Opet, imao je dobre prodore, pa je najboljeg igrača Genta i strelca gola Tijaga Arauha dva puta tako predriblao, da je ovaj napravio dva salta i dobrano nasmejao publiku. Možda je trebalo da počne utakmicu.

Mihailo Ristić /

Od 64. minuta umesto Mahmdua Bađa. Proveo je na terenu svega 22 minuta, jer ga je Rijera zamenio u završnici utakmice. Prodao je sve lopte što je toliko iznerviralo trenera Zvezde, da ga je izveo i nije hteo ni da ga pogleda.

Marko Arnautović /

Od 77. umesto Vladimira Lučića. Trebalo je da Zvezdi donese dubinu i otvori prostor krilnim igračima, međutim nije u tome uspeo. Imao je šansu u sudijskoj nadoknadi da uz slobodnjaka postigne gol. Šutirao je baš loše i pogodio belgijske igrače u "živom zidu".

Miloš Veljković /

Od 88. umesto Mihaila Ristića. Ušao da pojača odbranu, premalo minuta provedenih na terenu da bi dobio ocenu.

Kim

Od 88. umesto Ivanića. Premalo minuta provedenih na terenu.

Albert Rijera

Zvezda je zaslužila da pobedi u ovom meču. Dominirala je terenom, imala veći posed lopte, više izglednih prilika, prilično više šuteva na gol, ali... Očigledno je da igra iz poseda na kojoj insistira deluje iz utakmice u utakmicu sve bolje, međutim da bi se pobedilo mora se dati gol. A, to Zvezdi hronično nedostaje. Počeo je sa neobičnim izborom igrača u veznom redu, gde je Kruniću i Handelu dodao Bađa i Abu Fanija. Sa njima dvojicom nije dobio što je očekivao. Kostov mu je startovao kao napadač, a Ivanić na levoj strani. Izmenama nije dobio što je želeo, ali je pomeranjem Gaštarova u vezni red pogodio bingo, jer je mladi fudbaler lepim golom doneo remi. Bio je mnogo ljut i nervozan posle utakmice, sam je priznao da je frustriran jer Zvezda za bolju igru nije nagrađena pobedom. Opet, to mu ne daje za pravo da ulazi u konfliktne situacije sa novinarima i inicira bespotrebne sukobe. Temperamentan je, brzo eksplodira, ali kada se priča o fudbalu i taktičkim zamislima spreman je da ide do kraja i objasni sve finese.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport