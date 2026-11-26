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Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno protiv Genta (1:1) u Belgiji, u utakmici četvrtog kola Lige konferencije, a trener crveno-belih Albert Rijera bio je prilično nervozan na konferenciji za medije posle susreta.

Španski stručnjak nije bio zadovoljan činjenicom da njegov tim nije osvojio sva tri boda, posebno zbog velikog broja stvorenih prilika i dominacije koju je Zvezda imala tokom utakmice. Ipak, pitanja srpskih novinara o pojedinim taktičkim odlukama očigledno su ga izbacila iz takta.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport

Rijera je najpre govorio o tome šta je najvažnije posle utakmice, ističući da je njegova ekipa morala da postigne još neki pogodak.

- To je najvažnije? Da li je to najvažnije? Trener mora da donosi odluke. Važan je tim. Važna je ozbiljna odluka. Šutnuli smo 25 puta, imali smo tri udarca u okvir gola. Nisam ljut, frustriran sam što nismo postigli još neki gol. Generalno, zadovoljan sam. To je to. Fudbal je igra u kojoj postižete golove, a mi to nismo uradili - poručio je Rijera.

Međutim, prava rasprava usledila je kada je dobio pitanje o Mateju Gaštarovu, odnosno o tome da li se kaje što mladog fudbalera nije ranije poslao u ofanzivniju ulogu.

Tada je trener Zvezde potpuno promenio ton i direktno se obratio novinaru.

- Ti možeš da budeš trener. Neću ti odgovoriti. Svi ste vi treneri i znate sve. Ko je desni bek? Možete li mi reći kog igrača imam? Hajde da pričamo o tome koliko smo dobro igrali i kako smo igrali protiv lidera Belgije. Odigrali smo fantastičnu utakmicu. Isprovocirali smo ih, a siguran sam da će se belgijski novinari saglasiti da smo učinili da budu mali i inferiorni. A vi me pitate zašto jedan igrač igra dvadeset minuta, a drugi ne ide napred - rekao je Španac.

Jedan od prisutnih novinara pokušao je da objasni da predstavnici medija nisu treneri i da je pitanje bilo usmereno ka tome da Rijera obrazloži svoju odluku. Međutim, strateg crveno-belih nije popuštao.

- Idite u klub, budite trener. Ako nismo na istom nivou, ne možemo pričati - odgovorio je Rijera.

Na kraju je upitan i kojim bi rezultatom bio zadovoljan, a njegov odgovor jasno je pokazao da remi u Gentu ne doživljava kao uspeh.

- Više volim tri boda. Ali ne zanima vas statistika? Pogledajte šuteve, kornere... Duplo više od protivnika? Trebalo je da dobijemo utakmicu - zaključio je trener Crvene zvezde.

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