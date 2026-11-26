Fudbaleri Genta i Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1:1 u utakmici 4.kola Lige konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
MINIJATURA I MAGIJA GAŠTAROVA ZA MUK U GENTU: Ovako je Zvezda osvojila veliki bod u Belgiji...
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Strelac vodećeg gola za Gent bio je Arauho u 26. minutu.
Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport
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Kakva majstorija Zvezdinog igrača, prava mala minijatura. Sve je sam uradio, predriblao tri igrača i vrhusnki pogodio mrežu Rofa, udarcem u suprotan ugao.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
Zvezda sada ima pet bodova nakon četiri meča, dok Gent ima četiri poena.
U narednom kolu Zvezda gostuje Iberiji 10.decembra, a potom nedelju dana kasnije dočekuje Trabzon u poslednjem meču ligaške faze.
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