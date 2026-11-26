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Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su bod na gostovanju Gentu (1:1), u utakmici četvrtog kola Lige konferencije, a junak crveno-belih bio je Matej Gaštarov, koji je u 85. minutu postigao spektakularan pogodak i sprečio poraz srpskog predstavnika.

Zvezda je u Belgiji ostavila bolji utisak, posebno u drugom poluvremenu, kada je preuzela inicijativu i stvarala prilike. Ipak, realizacija nije bila na željenom nivou, pa su izabranici Ibona Navara morali da jure rezultat sve do samog finiša.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport

Upravo je Gaštarov sjajnim potezom doneo izjednačenje, a nakon utakmice nije krio zadovoljstvo igrom ekipe, uz poruku da su crveno-beli pokazali da su kvalitetniji rival.

- Mislim da smo odigrali baš dobro, posebno drugo poluvreme. Dominirali smo, ali nismo iskoristili šanse koje smo imali. Nadam se da ćemo nastaviti da igramo u ovom ritmu - rekao je Gaštarov.

Mladi fudbaler osvrnuo se i na početak utakmice, istakavši da je primljeni gol nakratko poremetio ekipu, ali da je reakcija u nastavku pokazala pravi karakter Zvezde.

- Super smo ušli u meč, ali je onda došao taj gol i možda smo malo pali. Izašli smo u drugo poluvreme i dokazali da smo bolja ekipa - poručio je Gaštarov.

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