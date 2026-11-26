Crvena zvezda zauzima 19. mesto na tabeli, dok se Gent nalazi na 22. poziciji.
Fudbal
GAŠTAROV SPASAO ZVEZDU: Pogledajte kako su crveno-beli iščupali bod u Gentu
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Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su na gostujućem terenu nerešeno protiv Genta 1:1, u utakmici četvrtog kola ligaške faze Lige konferencija.
Prednost Gentu doneo je Tijago Arauho golom u 26. minutu, a izjednačenje Crvenoj zvezdi Matej Gaštarov pogotkom u 85. minutu.
Pogledajte najbolje momente sa meča:
Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport
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