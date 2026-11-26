- Fantastična statistika. Bili smo u šesnaestercu mnogo puta. Hteli smo da budemo dominantni i da protivnik bude u niskom bloku. Hteli smo da znaju da smo mi glavni protagonisti utakmice. Polako smo pojačavali ritam i to je bilo dobro. Fudbal se igra zbog šansi. Šutnuli smo 25 puta, ali samo tri puta u okvir gola, a kada je tako, teško je pobediti - istakao je Rijera i dodao: