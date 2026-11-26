Fudbaleri Genta i Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1:1 u utakmici 4.kola Lige konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
ZVEZDU ČEKA ŽESTOKA BITKA ZA EVROPSKO PROLEĆE: Ovako izgleda tabela Lige konferencija...
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Strelac vodećeg gola za Gent bio je Arauho u 26. minutu.
Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport
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Bod Zvezdi doneo je Gaštarov pravom majstorijom u 85. minutu
U narednom kolu Zvezda gostuje Iberiji 10.decembra, a potom nedelju dana kasnije dočekuje Trabzon u poslednjem meču ligaške faze.
Evo kako izgleda tabela Lige konferencija nakon kompletiranog 4.kola.
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Zvezdu u naredna dva kola čeka žestoka bitka za evropsko proleće.
Podsetimo najboljih osam ekipa plasiraće se direktno u osminu finala, dok će timovi plasirani od devetog do 24 mesta igrati svojevrstan baraž za osminu finala.
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