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Fudbaleri Intera iz Eskaldesa napravili su istorijsku senzaciju u četvrtom kolu Lige konferencije, pošto su na svom terenu savladali Kopenhagen rezultatom 2:0 i tako upisali prvu pobedu jednog andorskog kluba u glavnoj fazi UEFA takmičenja!

Ovaj rezultat posebno će privući pažnju navijača Crvene zvezde, koja je protiv istog rivala imala mnogo više problema nego što se očekivalo. Crveno-beli su na Marakani tek u samoj završnici uspeli da slome otpor Andoraca i slave rezultatom 2:1, a sada je Inter pokazao da trijumf srpskog šampiona nije bio nimalo lak posao.

Domaćin je poveo u 19. minutu preko Davida Lopeza Erere, a utakmica je prelomljena početkom drugog poluvremena. Tomas Dilejni isključen je u 54. minutu zbog drugog žutog kartona, dok je Akoš Markgraf tri minuta kasnije dobio direktan crveni karton posle VAR intervencije.

Brojčanu prednost Inter je iskoristio već u 59. minutu, kada je Fajsal Šuaib pogodio sa bele tačke za konačnih 2:0.

Inter iz Eskaldesa tako je ispisao istoriju andorskog fudbala, dok je Crvena zvezda dobila još jednu potvrdu da njen nekadašnji rival nije bio nimalo naivan protivnik.

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