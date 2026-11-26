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Fudbaleri Borca iz Banjaluke doživeli su neverovatan šok u četvrtom kolu Lige konferencije!

Bili su nadomak istorijske pobede protiv Atalante, imali dva gola prednosti, ali su u nezapamćenoj završnici ostali bez svega - 2:3!

1/4 Vidi galeriju Borac - Atalanta Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Banjalučani su sanjali evropsku senzaciju. Luka Juričić je u 22. minutu pogodio za 1:0, a Matej Deket u 29. udvostručio prednost i bacio tribine Gradskog stadiona u trans.

Atalanta je dugo delovala nemoćno, a činilo se da Borac ima istorijski trijumf u rukama. Međutim, usledila je završnica za pamćenje.

Od 86. do 97. minuta italijanski tim postigao je čak tri gola i napravio nestvaran preokret! Borac je za samo 11 minuta prokockao sve što je gradio tokom gotovo cele utakmice. strelci su redom bili Nikola Krstović, Sead Kolašinac i na kraju Zapakosta!

Umesto evropskog podviga i slavlja u Banjaluci, usledio je šok koji će domaći navijači dugo pamtiti. Atalanta se izvukla iz gotovo bezizlazne situacije, a Borac ostao bez pobede koja mu je bila na dohvat ruke.

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