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Košarkaška reprezentacija Italije savladala je Tursku rezultatom 86:72 (22:20, 22:21, 19:11, 23:20) u Rimu, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, i tako joj nanela prvi poraz u dosadašnjem toku takmičenja.

Izabranici Luke Bankija odigrali su odličan meč i stigli do izuzetno važne pobede, kojom su dodatno zakomplikovali borbu za plasman na Mundobasket. Italijane sada očekuje novi veliki izazov, pošto u nedelju od 19 časova gostuju Srbiji.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bili su Niko Manion i Momo Dijuf sa po 17 poena, dok je Dijuf dodao i osam skokova. Veronezi je postigao 12, a Riči i Baldaso po 11 poena.

U redovima Turske najviše su se istakli Flajn i Birsen sa po 13 koševa, dok su Korkmaz i Bitim dodali po 11.

Posle ovog rezultata Turska je i dalje prva u grupi J sa učinkom 8-1, dok Srbija i Italija imaju po šest pobeda i tri poraza. Litvanija je odmah iza njih sa skorom 5-4.

Tako će nedeljni duel u Srbiji imati ogroman značaj za nastavak kvalifikacija. Orlovi će posle poraza od Litvanije imati priliku da pred domaćom publikom odgovore na neuspeh, ali ih čeka samouverena Italija koja je upravo pokazala da može da sruši i do sada neporaženu Tursku.





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