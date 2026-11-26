Teniska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale Dejvis kupa, pošto je u četvrtfinalu u Bolonji pobedila Austriju 2:0.
Tenis
ŠPANIJA RAZBILA AUSTRIJU: Preokret Hodara za polufinale Dejvis kupa
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Odlučujući drugi poen Španiji je doneo Rafael Hodar, koji je posle preokreta pobedio Jurija Rodionova 2:6, 6:0, 6:1.
Prvi poen obezbedio je Danijel Merida, pobedom protiv Joela Šverclera 6:4, 6:4.
Španija će u subotu u polufinalu igrati protiv Velike Britanije, koja je ranije danas pobedila Nemačku 2:1.
U petak u polufinalu igraće trostruki uzastopni šampion Italija protiv Češke.
Finale je na programu u nedelju od 15 časova.
(Beta)
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