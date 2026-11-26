Slušaj vest

Fudbaleri Bešiktaša savladali su Hapoel Ber Ševu rezultatom 2:1 (0:0) u utakmici 5. kola Lige Evrope koja je obeležena prekidom u trajanju od preko pola sata.

Ni premeštanje utakmice čak 1.264 kilometra od Istanbula nije sprečilo incidente. Duel Bešiktaša i Hapoela iz Ber Ševe u Ligi Evrope, odigran u gruzijskom Batumiju, obeležili su žestoki sukobi turskih navijača i policije, zbog kojih je meč bio prekinut duže od pola sata.

Iako je susret zbog bezbednosnih razloga prebačen na neutralan teren, tenzije su bile prisutne još pre početka utakmice. Fudbaleri Bešiktaša odbili su da se rukuju sa igračima izraelskog kluba, dok je sredinom prvog poluvremena došlo i do koškanja na terenu, u kojem je učestvovao Salih Ozčan.

Situacija na tribinama ubrzo je eskalirala. Navijači turskog kluba istakli su palestinske zastave i transparente, a nakon intervencije gruzijske policije pendrecima, usledili su čupanje stolica i njihovo bacanje prema pripadnicima snaga reda.

Glavni arbitar iz Danske zaustavio je utakmicu u 25. minutu, nakon što je jedan navijač Bešiktaša izgubio svest posle udarca policije. Povređeni pristalica turskog kluba iznet je na nosilima na teren, a zatim ambulantnim vozilom prevezen u bolnicu.

Utakmica je zbog svega što se dešavalo bila prekinuta duže od 30 minuta, a dešavanja u Batumiju pokazala su da ni igranje na neutralnom terenu nije bilo dovoljno da spreči ozbiljne incidente.

BONUS VIDEO: