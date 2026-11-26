Gent je poveo protiv Crvene zvezde golom Arauhua, a Abu Fani nije uspeo da zaustavi loptu. Pogledajte reakcije fudbalera Zvezde!
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GDE JE ABU FANI? Gent vodi, pogledajte reakciju fudbalera Crvene zvezde! (VIDEO)
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Gent je poveo protiv Crvene zvezde u 26. minutu utakmice četvrtog kola Lige konferencija, a strelac je bio Arauho.
Domaći tim je iskoristio neodlučnost defanzivaca crveno-belih i stigao do prednosti. Abu Fani je prethodno pokušao da interveniše blokom, ali nije uspeo da zaustavi loptu, a zatim je okrenuo leđa Arauhu, koji je to kaznio.
Fudbaler Genta je preciznim udarcem pogodio malu mrežu gola Mateusa i izazvao veliko slavlje domaćih navijača. Crvena zvezda se tako našla u rezultatskom zaostatku već sredinom prvog poluvremena.
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