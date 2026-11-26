Gent je poveo protiv Crvene zvezde u 26. minutu utakmice četvrtog kola Lige konferencija, a strelac je bio Arauho.

Domaći tim je iskoristio neodlučnost defanzivaca crveno-belih i stigao do prednosti. Abu Fani je prethodno pokušao da interveniše blokom, ali nije uspeo da zaustavi loptu, a zatim je okrenuo leđa Arauhu, koji je to kaznio.