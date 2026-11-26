Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Švajcarske rezultatom 29:22 u prijateljskom meču u Šafhauzenu.
Ostali sportovi
NEUSPEŠAN TEST ZA SRBIJU: Rukometašice poražene od Švajcarske u prijateljskom meču
Slušaj vest
Najefikasnije u selekciji Srbije bile su Jovana Skrobić, Lara Stanić i Aleksandra Vasić, koje su postigle po četiri gola.
U domaćoj reprezentaciji najbolja je bila Nurija Buher sa sedam pogodaka.
Drugi prijateljski meč između Švajcarske i Srbije na programu je u subotu od 17 časova u Šafhauzenu.
Mečevi protiv Švajcarske poslužiće selekciji Srbije kao poslednja priprema za Evropsko prvenstvo, koje počinje 3. decembra.
(Tanjug)
Prethodna vestSledeća vest
Reaguj
Komentariši