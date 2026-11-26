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Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Litvanije rezultatom 97:78 u kvalifikacijama za Mundobasket, a utakmicu je obeležio i niz spornih sudijskih odluka na štetu našeg nacionalnog tima.

Orlovi su se tokom većeg dela susreta borili sa domaćinom, ali je početak poslednje četvrtine doneo situaciju koja je izazvala veliko nezadovoljstvo u srpskom taboru.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Naime, Luka Mitrović je prvo dobio lakat u bradu, ali su sudije, umesto da dosude prekršaj nad srpskim centrom, faul svirale upravo njemu. Nedugo zatim usledila je još jedna sporna situacija – nakon čistog faula u napadu nad Mitrovićem, arbitri su ponovo pokazali na srpskog košarkaša.

Vidno iznerviran zbog takvog kriterijuma, Mitrović je burno reagovao, zbog čega je isključen sa utakmice.

Upravo u tim trenucima Litvanija je stigla do prednosti od 19 poena i praktično prelomila susret. Srbija nije uspela da se vrati u meč, pa je na kraju upisala ubedljiv poraz od 97:78.

Ostaje utisak da su sporne sudijske odluke dodatno otežale posao izabranicima Srbije u trenutku kada je utakmica još uvek bila rezultatski aktivna.

00:41 Isključenje Mitrovića. Sudije izazvale haos odlukama Izvor: Kurir

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