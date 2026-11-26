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Gol vredan prve pobede u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja postigao je Giorgi Kobuladze u 25. minutu

Hetafe, koji je zaustavio Partizan na putu ka grupnoj fazi, razočarava ove jeseni i ima samo jedan bod.

Iberija sada ima četiri boda na 23. mestu, a Hetafe je 34. sa jednim bodom.

Iberija, koja 10. decembra na istom ovom mestu čeka Crvenu zvezdu, sakupila je četiri poena dosad.

Fudbaleri Brajtona pobedili su na svom terenu Univerzitateu 4:0.Dvostruki strelac bio je Ibrahim Osman, koji je postigao golove u trećem i 63. minutu. Golove su postigli i Maksim De Kejper u 33. i Haralampos Kostulas u 61. minutu.

Rumunska ekipa je od 39. minuta ostala sa desetoricom, kada je Vladimir Skreču dobio crveni karton.

Brajton je drugi na tabeli sa 10 bodova, a ekipa iz Krajove je posle prvog poraza 11. sa sedam bodova. ; U sledećem kolu Brajton će 10. decembra dočekati Monako, a Univerzitatea će igrati na gostujućem terenu protiv Kairata.

Fudbaleri Ajaksa pobedili su u Amsterdamu Tun 4:0.

Dvostruki strelac bio je Rajan Bunida, koji je postigao golove u šestom i 70. minutu.

Golove su postigli još Markos Leonardo u 41. i Steven Bergejs u 89. minutu.

Ajaks je treći na tabeli sa devet bodova, a Tun zauzima 28. mesto sa tri boda.

U sledećem kolu Ajaks će 10. decembra igrati u Belgiji protiv Sint Trojdena, a Tun će dočekati Gent.

U ostalim utakmicama Orhus je na gostujućem terenu pobedio Bran 4:1, Žalgiris je kao domaćin pobedio Rigu 2:0, a Egnatija je u Tirani pobedila Linkoln 2:1.

Jablonec je na svom terenu pobedio Lugano 2:0, a Mitjiland je na gostujućem terenu pobedio Pafos takođe 2:0.